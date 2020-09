El exnúmero 2 de Interior: "Voy a contar al juez todo lo que sé"

Actualizada 13/09/2020 a las 12:05

El que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, afirma que está dispuesto a "contar al juez todo" lo que sabe en relación con la denominada 'Operación Kitchen'.

En una declaraciones que este domingo publica el diario El País, el exsecretario de Estado manifiesta que supo por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de esa operación, en la que presuntamente se organizó el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La Audiencia Nacional ha levantado esta semana el secreto de sumario de la pieza Kitchen, una de las muchas que conforman el denominado "caso Villarejo" y en la que han salido a la luz informes policiales y de la Fiscalía que señalan a algunos de los máximos dirigentes del PP, incluido Mariano Rajoy, y a Jorge Fernández Díaz.

"Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal", afirma Martínez, que añade: "Me llamó (el ministro), no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la Policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto".

"Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", agrega.

Martínez señala: "Ahora estoy muy mal". "Han suspendido mi relación con el despacho de abogados en el que trabajaba. Vivimos en la tiranía de la imagen. Nadie quiere estar cerca de quienes aparecen en los medios. La gente tiene un miedo atroz a la imagen y prefiere sacrificar a un jurista, aunque sea bueno", revela en la entrevista.