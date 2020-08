¿Habrá un nuevo confinamiento en España en septiembre?

Actualizada 31/08/2020 a las 10:34

Ante el avance de los contagios durante los rebrotes de coronavirus que se suceden en España desde el pasado mes de julio, es la pregunta que muchos españoles se están haciendo ahora que vuelven a la rutina tras las vacaciones estivales. ¿Volveremos a estar confinados totalmente, como ya ocurriera en el mes de marzo? ¿Existe algún indicio o pista fundamentada para pensar que pueda darse dicha posibilidad?

Ante esta incertidumbre, conviene repasar las indicaciones y avisos que se han dado desde el Gobierno de España y las instituciones sanitarias. Él último en pronunciarse sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este mismo domingo lo descartaba en una entrevista con el periódico La Vanguardia: "Nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo", pese al aumento de casos que deben estar controlados "pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario". En la misma entrevista, el titular de Sanidad atribuyó el incremento de contagios a la movilidad desde que terminara el estado de alarma y "al sistema de detección precoz, que es mucho mejor que el de hace unas semanas".

María Neira, la directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud, ya afirmó a principios de agosto que España iba a poder eludir un nuevo confinamiento total porque, aunque reconocía que existía "un segundo momento de crisis", esta decisión tendría que justificar por una situación epidemiológica "muy alarmante". "Hoy pensamos que no sería necesario y que lo importante es intentar evitarlo al máximo por las consecuencias económicas y en la salud mental, y porque dejan de prestarse servicios básicos de salud. Hay que ser muy estratégicos y tácticos en cuanto a la aplicación de esas medidas", indicaba en una entrevista con la agencia Efe, pero también explicó que, si fuera necesario, se daría este paso.

Esta misma observación hizo hace unos días el ministro Alberto Garzón durante una entrevista con Radio Nacional de España. Según sus propias palabras, el Gobierno no barajaba declarar otro estado de alarma, pero era una opción que seguía estando sobre la mesa cuya aplicación dependería de las circunstancias.

Tampoco la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha mostrado partidaria de un confinamiento masivo en sus últimas comparecencias, en las que ha hablado sobre las condiciones del próximo regreso a las aulas de los escolares.

La alarma ante la posibilidad de un nuevo confinamiento se desató a mediados de agosto, cuando un medio inglés publicó una información que apuntaba en esa dirección. Tomando como fuentes a "varios diputados", dicha publicación, que se dirige a la comunidad británica en España, afirmaba que el Gobierno de España estaba trabajando en un plan de tres fases que pondría en marcha un nuevo confinamiento total el 18 de septiembre, en caso de no poder controlar los rebrotes. Fernando Simón tuvo que salir al paso para desmentirlo y llegó a asegurar que había sido un bulo: "Sobre los rumores esos, el otro día me lo comentaron y me quedé muy sorprendido. Yo no tengo absolutamente ninguna información ni en ningún foro o reunión en el que yo haya participado se ha mencionado siquiera el tema. Yo creo que son bulos que corren no sé con qué intención, pero en principio no se ha comentado en ningún momento", aseguró el epidemiólogo.

Pase lo que pase, ahora son las comunidades autónomas las responsables últimas sobre los posibles nuevos confinamientos, dado que el Gobierno central ha delegado en ellas la autoridad para declarar nuevos estados de alarma. De momento, gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Euskadi, donde hace unos días se reactivó la alerta sanitaria, descartan recurrir a una medida tan radical como el confinamiento total. Parece que las autonomías, como tónica general, se muestran más partidarias de aplicar restricciones puntuales, en todo caso.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar