Neira (OMS) cree que España va a poder evitar un nuevo confinamiento masivo

Actualizada 08/08/2020 a las 15:38

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, cree que España va a poder evitar el confinamiento masivo porque, aunque reconoce que existe "un segundo momento de crisis", esta decisión tendría que estar justificada por una situación epidemiológica "muy alarmante".



Y ella, según señala en una entrevista, considera que ahora no se dan esas circunstancias: "cuando se ve como está Canarias, como están las Baleares, Asturias, Galicia... hay muchos lugares en el país donde la situación se ha podido controlar", sostiene Neira.



"Hoy pensamos que no sería necesario y que lo importante es intentar evitarlo al máximo por las consecuencias económicas y en la salud mental, y porque dejan de prestarse servicios básicos de salud. Hay que ser muy estratégicos y tácticos en cuanto a la aplicación de esas medidas", apunta, pero añade que si algún día es necesario hacerlo habrá que dar ese paso.



Pregunta.- El director de Emergencias Sanitarias de la OMS confía en que se puedan evitar la vuelta a los confinamientos masivos si se toman otras medidas de contención del virus, como realizar test de forma masiva, rastreos de casos sospechosos y de sus contactos o con las cuarentenas, ¿Confía también en estas medidas?



Respuesta.- Ahora seguimos recomendando esas medidas básicas de salud pública, que funcionan, porque además estamos realmente convencidos de que hay que hacer todo lo posible para evitar ese tipo de confinamientos masivos porque son medidas muy dolorosas, con consecuencias muy fuertes y tienen que ser totalmente excepcionales.

Hay que hacer todo los posible para evitar ese tipo de medidas indiscriminadas, que se aplican a toda una nación, porque se pueden buscar otras soluciones diseñadas a medida en función de cuál es la situación epidemiológica y lo más adaptadas posibles a la situación local. Se pueden aplicar estas medidas casi quirúrgicas, de bisturí, en vez de tener que hacer una cirugía de amputación.



P.- Los contagios siguen creciendo en todo el mundo y la pandemia sigue sin remitir, y parece que en buena medida las reuniones familiares y especialmente el ocio entre las generaciones más jóvenes está detrás de ello. En España se han hecho campañas muy agresivas para que los jóvenes actúen con responsabilidad. ¿Qué se les puede decir, de qué forma y a través de que canal para que colaboren más?



R.- Hay que hablarles en el lenguaje con el que se comunican, en las redes sociales que ellos usan porque es la forma de llegar a ellos, y usar a personas que tienen una influencia sobre ellos.



Si usamos los canales y las personas tradicionales llegaremos menos a ellos. Tenemos que pedir a los jóvenes que, a través de asociaciones o movimientos, sean ellos quienes diseñen esas campañas.



P- Y ¿cuál es el mensaje que daría a esos jóvenes?



R.- Ellos tienen que seguir con su vida, nadie quiere cortarles una calidad de vida que se merecen, pero tienen que adoptar medidas, hacer una valoración del riesgo y evitar los lugares cerrados sobre todo, porque se puede tener ocio en lugares abierto donde la transmisión es más difícil.

¡Que disfruten del verano!, pero con un mínimo de medidas, como la distancia social y las mascarillas, que a lo mejor no son muy estéticas, pero que lo 'glamouricen' un poco y lo hagan como algo divertido y lo incorporen en sus hábitos porque esto no va a durar siempre y los necesitamos.



P.- España en los últimos días duplica los contagios del Reino Unidos y cuadruplica los de Italia y el número de brotes activos, por ejemplo, el jueves era de 580...¿por qué cree que está ocurriendo esto en España y no en otros países?



R- España ha aumentado su capacidad de hacer test muchísimo y eso da parte de la respuesta, porque cuantos más test hay mejor información sobre la situación real se tiene. Nos permite tener una reacción lo más rápida posible.

Pero al igual que se hace la pregunta de por qué hay diferencias entre los países europeos también se puede preguntar por qué hay diferencias entre las regiones del país. ¿Por qué el País Vasco tiene un problema difícil y Asturias no, cuando comparten una situación geográfica parecida?

Es el momento fundamental de compartir experiencias y aprender las lecciones lo más rápido posible y hablar mucho entre los diferentes tomadores de decisiones y no tener ningún reparo a compartir lo que no funcionó y lo que si lo hizo.



P - Los responsables epidemiológicos aseguran que de momento no se puede hablar de que estemos en una segunda ola porque no hay transmisión comunitaria generalizada y descontrolada y por que la mayoría de los casos son de asintomáticos. ¿Qué tiene que ocurrir en un país para que se hable de una segunda ola de la pandemia?



R- Estamos delante de una reaparición y de un repunte de casos en algunos lugares específicos, no es de nuevo una transmisión comunitaria sostenida y generalizada. Pero yo creo que también hay una cuestión semántica, porque de lo que se habla tal vez es de un segundo momento de crisis.

La consejera de salud del País Vasco decía el otro día que para ella estamos ante una segunda oleada. Yo creo que para ellos es una segunda situación de crisis y de urgencia, y en cuanto a la situación epidemiológica yo creo que como el virus nunca se fue estamos probablemente en esa primera oleada, que nunca desapareció, y el virus, después de levantar las medidas de confinamiento, encontró la oportunidad de transmitirse.

Pero independientemente de como lo llamemos ante esta situación hay que tomar medidas de respuesta.



P - ¿Que puede ocurrir este otoño si el coronavirus convive con el virus de la gripe? ¿Hay que blindarse con más vacunas de la gripe?



R- Estamos trabajando mucho sobre ello para tener un protocolo muy establecido. La vacuna de la gripe la recomendamos este año más todavía, con mas fuerza, sobre todo para los grupos más vulnerables y el personal sanitario, cuyo porcentaje de vacunación entre ellos no es muy alto. Este año hay que vacunarse y aprovechar que tenemos esa vacuna y así reducir al máximo las probabilidades de que esto se convierta en algo más preocupante.



P - El director general de la OMS ha dicho que hay seis candidatas a vacunas que se encuentran en "fase muy avanzada". ¿Usted cree que, tal y como se comprometió la industria farmacéutica, la vacuna llegará a todo el mundo, y a un precio asequible?



R- Confiamos en que sí, pero vamos a tener que trabajar mucho para que eso ocurra; no va a ser algo automático, hay mucho trabajo para ver toda la parte logística, cómo se va a distribuir esa vacuna. Estamos hablando de una operación sin precedentes porque vacunar a tanta gente y en tantos países al mismo tiempo requiere mucha negociación y también para que no solo sean los países ricos los que tengan acceso a la vacuna.