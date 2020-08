Actualizada 14/08/2020 a las 09:46

Una supuesta noticia publicada en un medio inglés dirigido a la comunidad británica en España desató la alarma asegurando que el Gobierno español está trabajando en un plan de tres fases que pondría en marcha el 18 de septiembre, en caso de no poder controlar los rebrotes. Fernando Simón, ha salido al paso desmintiendo la noticia y asegurando que se trata de un bulo.

“Sobre los rumores esos... el otro día me lo comentaron y me quedé muy sorprendido. Yo no tengo absolutamente ninguna información ni en ningún foro o reunión en el que yo haya participado se ha mencionado si quiera el tema. Yo creo que son bulos que corren no sé con qué intención, pero en principio no se ha comentado en ningún momento”, ha asegurado Simón.

“Si en algún momento se tiene que plantear por la evolución de la epidemia, obviamente se planteará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Ahora mismo no hay ningún problema al respecto”, ha zanjado el experto.

