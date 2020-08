El Ayuntamiento de Barcelona retira la medalla al rey Juan Carlos y reprueba al Gobierno

Actualizada 27/08/2020 a las 14:18

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado iniciar los trámites para retirar la Medalla de Oro de la Ciudad y el resto de honores al rey emérito Juan Carlos I y ha reprobado al Gobierno por considerar que ha tenido "complicidad activa en la salida clandestina" de España del monarca.

La resolución ha sido aprobada solo con los votos de los grupos independentistas, ERC y JxCat, que han forzado la celebración del pleno, ya que Barcelona En Común (BComú) se ha abstenido, PSC -socio de los comunes en el Gobierno municipal-, Ciudadanos y PP han votado en contra ,y los dos concejales de BCNXCanvi, que presentó un recurso para anular el pleno, no han asistido.

La alcaldesa Ada Colau, que ha intervenido en nombre del grupo de los comunes, ha justificado la abstención porque los independentistas no han querido retirar del texto la reprobación al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como les pedían para votar a favor.

La alcaldesa ha acusado a ERC y JxCat de querer hacer un uso partidista del pleno, "calentar las (elecciones) catalanas" y de tener como objetivo "hacer caer el Gobierno de izquierdas en España".

Colau ha asegurado que los comunes querían votar a favor porque quieren retirar los honores al rey emérito, consideran la monarquía heredera del franquismo y apuestan por un referendo de autodeterminación en Cataluña, otros puntos de la proposición.

"La monarquía, nos lo confirma el propio Juan Carlos I con su fuga, se ha convertido en un absoluto y literal parásito de la sociedad", ha proclamado el presidente del grupo de ERC, Ernest Maragall, en su intervención, en la que ha sostenido que el rey emérito "ha roto su contrato con Barcelona".

La presidenta del grupo de JxCat, Elsa Artadi, además de sostener que Juan Carlos I "no es digno" de tener los honores de Barcelona, ha denunciado "la corrupción de la monarquía y el encubrimiento de esta corrupción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

Como los comunes, la reprobación del Gobierno ha sido también el principal motivo por el que los socialistas han votado en contra de la resolución de los independentistas, según ha dicho el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), que considera que el objetivo de ERC y JxCat es "desgastar al Gobierno de España".

Collboni ha acusado al independentismo de "obstinarse en reescribir la historia" y ha asegurado que la de España es una "democracia consolidada" con "una monarquía constitucional y un estado de base federal".

El edil socialista ha condenado "cualquier presunto comportamiento ilícito" del exjefe del Estado pero ha señalado que no sería cuestión de "la institución, sino de un comportamiento personal", como en su opinión sucede en el caso de la Generalitat y su expresidente Jordi Pujol.

Ciudadanos y PP, que exigieron que no se celebrase el pleno por considerar ilegal que se debata en él sobre la monarquía y la autodeterminación, han votado en contra, mientras que Manuel Valls y Eva Parera, que también lo denunciaron, no han asistido.

La presidenta del grupo de Cs, María Luz Guilarte, ha censurado la "cortina de humo" lanzada por "separatistas y populistas", cuyo objetivo, ha agregado, no es otro que "disimular su incapacidad para gobernar" tanto la Generalitat como el Ayuntamiento.

Ha dicho que lo vivido esta mañana, que en su opinión no se debería haber producido porque "aprobar o debatir sobre la monarquía no es posible en este plenario", ha sido "una burda bufonada" repleta de "montajes y estupideces", y ha criticado el papel jugado por el PSC, un partido integrado por "profesionales de tirar la piedra y esconder la mano".

Por parte del PP, Josep Bou ha lamentado que plenos como este no sean otra cosa que "una pérdida de tiempo" y ha defendido que "la monarquía no ha huido, quien huyó fue el señor Puigdemont".

"El rey emérito ha cambiado de domicilio y se pone a disposición de la Fiscalía para cuando haga falta", ha remarcado Bou, con el retrato del rey Felipe VI frente a su escaño como en cada pleno, antes de indicar que "lo que más interesa a los barceloneses" son los efectos de la crisis de la COVID-19 y no debates sobre la monarquía.

En un tuit, la portavoz de BCNxCanvi, Eva Parera, ha tildado la sesión de este jueves de "pleno de la hipocresía" y ha reprochado a los independentistas que critiquen la "fuga" del rey emérito teniendo a Carles Puigdemont huido.

Además de iniciar los trámites para retirar los títulos honoríficos y reconocimientos personales a Juan Carlos I y reprobar la actuación del Gobierno y exigirle explicaciones, el pleno ha acordado constatar que la monarquía española es sucesora del régimen franquista.

También ha instado a implementar las reformas legislativas para poder investigar a la monarquía, derogar los delitos de calumnias e injurias contra la Corona y que la monarquía devuelva el dinero que haya obtenido de manera ilícita.

La propuesta de los independentistas incluye asimismo la reafirmación del derecho de autodeterminación de Cataluña y la solidaridad con cualquier iniciativa para que la ciudadanía española pueda decidir libremente sobre su modelo de Estado.