Díaz dice que se hará lo necesario para el cuidado de hijos y se prorrogará el plan 'Mecuida'

Actualizada 27/08/2020 a las 17:34

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno va a desplegar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan cuidar de sus hijos, proteger a los docentes, evitar contagios y preservar la educación.



Así lo ha señalado en una entrevista a RNE, donde ha afirmado que el Ejecutivo piensa prorrogar el plan 'Mecuida' para permitir que los padres con hijos con coronavirus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral.



"Se abre la mesa de diálogo social el 4 de septiembre para dar apoyo al sector turístico en Baleares y uno de los elementos que se van a discutir es el plan 'Mecuida'. Transmito tranquilidad, porque el plan va a continuar", ha añadido.



El plan 'Mecuida', que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios y que, de momento, estará vigente hasta el 22 de septiembre, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.



A este derecho pueden acogerse trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado.



La reducción de jornada debe comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación y se entiende como un derecho individual de cada uno de los cuidadores. Las modificaciones de jornada deben solicitarse de manera justificada, razonable y proporcionada para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa.



Asimismo, ha recordado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya arbitró una medida, "que fue desplegar la incapacidad temporal en aquellos supuestos de cuarentena". "Se van a tomar las medidas necesarias para que nadie se quede atrás", ha remarcado.

CELAÁ HABLABA DEL 'PLAN MECUIDA'

La titular de Trabajo ha defendido la labor de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que este miércoles aseguró que el Gobierno está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por la Covid-19: "Son fórmulas que hemos de articular", dijo.



Preguntada justamente por estas declaraciones, Díaz ha indicado que Celaá "hablaba justamente del Plan Mecuida" y que no se trata de elegir entre una prestación o una baja. "Ella lo que señalaba es el compromiso que tenemos en el Gobierno de España por el cuidado de los hijos y los mayores", ha apuntado la ministra de Trabajo.



Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado, respecto al permiso del que hablaba Celaá, que hay que ver los instrumentos que actualmente están disponibles para proteger esas situaciones de cuarentena que puedan darse ante la apertura del curso escolar. Calviño no ha descartado que se tengan que tomar más medidas en el futuro y ha recordado que todas tienen un coste.



No es la primera vez que el Gobierno anuncia un permiso retribuido para el cuidado de hijos. Nada más arrancar la pandemia, el ministro Escrivá adelantó que se estaba trabajando en una prestación para que los progenitores pudieran cuidar de sus hijos por el cierre de los colegios y en el caso de que la empresa no pudiera habilitar teletrabajo u otras opciones. Esta prestación no salió adelante, pero se arbitraron otras medidas, como el 'Plan Mecuida'.

HABRÁ ACUERDO PARA PRORROGAR LOS ERTE, PERO NO EL PRIMER DÍA

Por otro lado, respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la ministra de Trabajo ha señalado este jueves que son 700.000 los trabajadores que siguen acogidos a esta herramienta y ha dicho que estos trabajadores "están localizados en sectores muy concretos".



Sobre la prórroga de éstos, la ministra cree que habrá acuerdo con los agentes sociales para ampliar esa herramienta, que expira el 30 de septiembre.



Preguntada sobre si llegará a un acuerdo para prorrogar los ERTEs el próximo día 4, la ministra ha dejado claro que no, porque no se reúnen las condiciones para cerrar el acuerdo, y que ese día únicamente se arrancará la mesa del diálogo social. "Luego hay una mesa técnica. El diálogo social es muy intenso. No es sólo cuando aparecemos firmando, tiene mucho trabajo previo", ha subrayado.

Respecto a la petición de los sindicatos para que se mantengan las cuantías de las prestaciones asociadas a los ERTE para llegar a un acuerdo, la ministra ha señalado que "nadie se sienta a negociar con líneas rojas" y ha dicho que esto forma parte de la negociación. Además, ha agradecido a los agentes sociales su trayectoria.



No obstante, no ha señalado hasta cuándo se prevé extender los ERTE. "Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie", ha insistido.



Por otro lado, considera que habrá acuerdo con empresarios y sindicatos para regular el teletrabajo y ha dejado claro que "la clave del teletrabajo es que sea voluntario para ambas partes". "Nadie podrá imponerlo", ha añadido.