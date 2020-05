Fernando Simón propone la vuelta al colegio con la mitad de aforo por clase y vigilancia

Actualizada 05/05/2020 a las 12:58

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, considera correcta la propuesta de una vuelta al colegio con aulas a la mitad del aforo y recomienda que los niños estén vigilados tanto en clase como en el recreo, para que mantengan la distancia social y no se produzcan nuevos brotes de contagio de coronavirus Covid-19.



"Lo que nos interesa es garantizar que cualquier grupo mantiene las distancias adecuadas, y (los alumnos) mientras están en clase por supuesto habrá alguien que vigile, tenemos que garantizar también que luego en el patio se mantiene, si todo esto se puede mantener, me parece correcto que se propongan escaladas progresivas hacia nuevas fases con mucha prudencia y con las garantías de que tenemos los medios", ha subrayado Simón, este martes 5 de mayo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.



Preguntado por la propuesta de una vuelta al colegio con 15 alumnos por clase de cara a septiembre, Fernando Simón ha puntualizado que le parece "correcta" siempre que esas aulas estén pensadas para al menos el doble de alumnos. "A mí la propuesta me parece bien siempre que 15 niños estén en una clase habitualmente pensada para 30 ó 40, si los metemos en una clase que habitualmente es para 15 no solucionamos el problema", ha subrayado.

Te puede interesar



Según ha puntualizado, hay que evitar que se produzcan situaciones en las que se puedan dar "brotes", como la congregación de muchas personas. En el caso de los menores, ha indicado que aunque ellos suelen pasar la enfermedad con síntomas "muy leves", pueden ser "los que produzcan la transmisión a las familias". En este sentido, ha destacado que el Ministerio de Educación está haciendo "un trabajo excelente a la hora de promover y proponer las medidas de transición, siendo muy prudentes".



Por otra parte, sobre la apertura de las piscinas, Simón ha precisado que tendrán que valorarlo "día a día" y que "dependerá mucho de cómo evolucione la situación en cada territorio". Según ha recordado, estas instalaciones suelen abrir a mediados del mes de junio y no sabe si "para esa fecha" todas las provincias estarán en la misma situación. "Tendremos que valorarlo con prudencia, día a día, a mí me encantaría que se abrieran pero nos estamos enfrentando a un virus que nos ha puesto en una situación muy complicada", ha zanjado.