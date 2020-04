Actualizada 09/04/2020 a las 14:28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este jueves por hecho que dentro de quince días tendrá que volver al Congreso para prorrogar el estado de alarma porque "no habremos puesto fin a la pandemia".



En su segunda comparecencia en el pleno del Congreso, Sánchez ha respondido así al diputado de Bildu, Oskar Matute, que ha criticado que el Gobierno acuda cada quince días a la Cámara Baja a prorrogar el decreto.



Sánchez ha explicado que no pide un decreto de un mes porque entonces "la oposición dice que me quiero saltar el Parlamento. Prefiero venir cada quince días".



Ha insistido en que está "convencido" de que habrá una nueva prórroga pero "si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial".