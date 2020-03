Actualizada 12/03/2020 a las 17:24

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el paquete de choque de medidas para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluirá el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos. También contempla una línea de crédito de 400 millones para el sector turístico y una transferencia de 2.800 millones para las comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado Sánchez en una comparecencia telemática desde el Palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario por el coronavirus, en la que ha explicado que el paquete, que movilizará 18.225 millones en total, busca proteger la actividad médica y hospitalaria garantizando el suministro de material sanitario, así como la atención social directa a las familias, para ayudar en el trance ante el cierre de colegios, proteger el empleo en pymes y de autónomos para que los efectos sean "transitorios", junto a medidas de apoyo a sectores productivos, especialmente turismo y transportes.

"Hay que superar la tormenta con los menores estragos", ha afirmado Sánchez, quien ha lamentado que "muchas empresas, pymes y autónomos" se están viendo afectados por la emergencia sanitaria, con la cancelación de pedidos y la suspensión de eventos.

Por ello, ha avanzado que con el primer paquete de medidas se otorgará, previa solicitud, aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias a las pymes afectadas por un plazo de seis meses sin intereses. Esta medida permitirá inyectar 14.000 millones de euros de liquidez en la economía española.

Para los empleados de la Administración General del Estado (AGE) ha indicado que los trabajadores en aislamiento continuarán percibiendo el 100% de sus retribuciones y se permitirán modalidades de trabajo no presencial y se flexibilizará el teletrabajo para los padres.

A su vez, se agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios. Asimismo, se habilita al Ministerio de Hacienda para realizar transferenciasentre las distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado.

CRÉDITO PARA SECTOR TURÍSTICO Y BONIFICACIONES DE FIJOS DISCONTINUOS

Además, se va a dotar una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros destinada a las empresas y autónomos del sector turístico, transporte y hostelería. Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso.

También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social paracontratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

DEVOLUCIÓN DE BILLETES EN RENFE

Asimismo, se va a facilitar que las aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, lo que será de "gran alivio" para las aerolíneas, aunque esta medida requerirá de autorización por las autoridades europeas.

En paralelo, Renfe permitirá desde este próximo lunes, 16 de marzo, que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos.

Para combatir la enfermedad también se incluye una inyección de recursos económicos para el Sistema de Salud Pública, para lo que se transferirán 2.800 millones a CC.AA., como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica.

El paquete de choque también movilizará en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los PGE destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. Ve la luz también una dotación extraordinaria de 25 millones para reforzar los servicios sociales en CC.AA.

"Queremos superar la tormenta con los menores estragos sobre nuestra economía y sobre nuestro empleo, se trata de las primeras medidas sobre otras muchas que vamos a aprobar durante las próximas semanas. Queremos proteger a las familias y queremos preservar nuestras empresas y nuestros empleos para ponerlos en marcha cuanto antes", reiteró Sánchez, tras afirmar que todas estas medidas están en "coordinación" con los socios europeos y "en consonancia" con la consolidación fiscal.

No obstante, ha aprovechado para lanzar un mensaje a la UE, y añadió que Europa "sabe que no puede volver a cometer los errores del pasado" y ha que "reforzar las defensas y los recursos". "No vamos a escatimar esfuerzos, vamos a movilizar todos los recursos a nuestro alcance, los españoles pueden sentirse protegidos porque nuestra determinación es máxima", subrayó.

MÁS MEDIDAS DE ESTÍMULO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Igualmente, Sánchez ha anunciado que estas medidas "no van a ser las últimas". De hecho, ha señalado que en el encuentro que mantendrá con las organizaciones sindicales y empresariales esta tarde vía telemática también se abordarán otras posibles acciones necesarias.

Las primeras medidas del paquete de choque, según el presidente, serán aprobadas en los próximos días, así como otras prestaciones o medidas de ajustes para proteger el empleo o los aplazamientos de cotizaciones para pymes, que también se podrían adoptar en breve.

PEDIRÁ EL APOYO PARA UNOS PGE "MÁS NECESARIOS QUE NUNCA"

"La respuesta económica a esta emergencia se vería facilitada si pudiésemos contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que resultan cada vez más urgentes y con esta crisis los convierte en apremiantes", ha añadido el presidente.

El líder del Ejecutivo ha remarcado que los Presupuestos de 2020 "son más necesarios que nunca" y ha apuntado que "no son sociales, sino extrasociales", para hacer frente a las consecuencias del coronavirus y atender el bienestar de los damnificados, que precisan de un "apoyo extrapresupuestario que no está reconocido en los actuales Presupuestos prorrogados".

De esta forma, va a pedir a los grupos parlamentarios "en las próxima semanas" que apoyen los nuevos PGE, aunque antes, anunciará en los próximos días nuevas medidas de estímulo fiscal para amortiguar los efectos nocivos de la pandemia sobre el tejido productivo.

