El Congreso suspende su actividad hasta el 24 de marzo

El Congreso de los Diputados suspende su actividad hasta el próximo día 24, cuando tendrá lugar una sesión plenaria destinada a convalidar dos decretos leyes del Gobierno y a la que solo estarán obligados a acudir los diputados que intervengan en representación de cada grupo.



Fuentes parlamentarias han informado sobre dicha decisión adoptada en la Junta de Portavoces, reunida este jueves.



También ha acordado que los diputados no obligados a acudir a esa sesión voten telemáticamente, algo que permite el reglamento de la Cámara.



Será una sesión vacía, pues, aunque no se ha decidido prohibir a los parlamentarios que asistan, sí se ha aconsejado que la representación del grupo recaiga en el interviniente, de manera que los demás, incluidos los portavoces, comuniquen su voto telemático y no vayan.



El orden del día será la convalidación o derogación de los reales decretos leyes: para derogar el despido por faltas de asistencia al puesto de trabajo y para adoptar medidas urgentes de ayuda a agricultores para paliar la crisis del campo, cuya consecuencia más palmaria es el alza de precios.



La Junta de Portavoces ha fijado este pleno el día 24 porque al siguiente acaba el plazo que tiene el Congreso para convalidar los decretos leyes que envía el Gobierno para su convalidación: 30 días.



Hasta entonces toda la actividad parlamentaria queda aplazada como consecuencia de la expansión del coronavirus. En el Congreso, entre los diputados, se conocen hasta la fecha cuatro contagios confirmados: dos de Vox (Javier Ortega Smith entre ellos), una del PP (Ana Pastor) e Irene Montero, de Unidas Podemos y ministra de Igualdad.



Ya el pasado martes el Congreso aplazó la actividad de esta semana.



