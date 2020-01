Sánchez defiende en Davos la igualdad y la justicia social como objetivos de su Gobierno

Actualizada 22/01/2020 a las 14:29

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza) que el nuevo Ejecutivo "siempre ejercerá rigor fiscal y una sólida gestión de las cuentas públicas", con el "compromiso" de reducir la deuda y el déficit público para generar mayor confianza y permitir "más posibilidades de acción", al tiempo que ha defendido la "justicia tributaria" y redistribuir la riqueza. Asimismo, ha defendido entre los objetivos de su Gobierno la igualdad, la justicia social y la transición ecológica.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el plenario del Foro Económico Mundial de Davos, en el que ha destacado el "contexto positivo" de la economía española, al seguir creciendo por encima de la media europea y ser el crecimiento "robusto y más equilibrado", corrigiendo las "burbujas y excesos del pasado" y haciéndose "más resistente a shocks internos y externos", en tanto continúa la creación de empleo.

"Siempre ejerceremos el rigor fiscal y una sólida gestión de las cuentas públicas", ha prometido Sánchez ante los asistentes al Foro de Davos, en el que ha mostrado el "compromiso" del nuevo Gobierno de coalición con la reducción de la deuda pública y el déficit público, ya que generará mayor confianza entre los agentes económicos y permitirá al Ejecutivo tener "más posibilidades de acción".

De igual forma, Sánchez se ha referido al "problema real de la evasión fiscal" y ha defendido la necesidad de "justicia fiscal" para que haya "justicia social", asegurando que "no basta redisribuir la renta mediante impuestos", sino que hay que "avanzar" en la redistribución y asegurar que el mercado se forma de manera "más justa".

En este sentido, ha insistido en que el crecimiento "inclusivo y respetuoso" es compatible con los compromisos fiscales y con una mayor "justicia fiscal". LOS CINCO GRANDES RETOS

El líder del Ejecutivo español ha descrito los cinco principales retos y transformaciones del programa de acción del Gobierno de coalición, que están en "perfecta sintonía" con la estrategia de la nueva Comisión Europea para la legislaura y pasan por la consolidación del crecimiento, la transformación digital , la transición ecológica, la igualdad de hombres y mujeres y la justicia social.

Sobre el crecimiento ha subrayado que no debe producirse "a cualquier coste", sino que tiene que ser inclusivo, con creación de empleos "dignos", acometiendo cambios en el mercado laboral y medidas para impulsar la productividad y la competitivdad.

Asimismo, en materia de transformación digital ha remarcado que las vidas cotidianas serán "totalmente distintas" con los nuevos productos y ha precisado que el objetivo es contribuir a un mayor bienestar social, en un contexto en el que el capital humano será "clave" para propiciar el cambio tecnológico, por lo que la educación y la investigación serán el "centro de gravedad" y se dará un fuerte impulso a la formación, sobre todo a la profesional.

En cuanto a la transición ecológica, ha asegurado que, tras la declaración de la emergencia climática en España, el Gobierno está "firmemente comprometido" en avanzar hacia un modelo energético descarbonizado, apoyado por energías renovables, con el objetivo de reducir un 20% las emisiones en 2030 sobre 1990 y conseguir un 100% de electricidad renovable en 2050.

"La emergencia climática es un desastre que no conoce fronteras, somos la última generación capaz de abordarlo eficazmente", ha alertado.

Con buena parte de su discurso centrado en el cambio climático, al considerar que España puede ser "líder" en la transición ecológica, que genera "muchísimas oportunidades", Sánchez ha explicado que el Plan Nacional integral de Energía y Clima de España conllevará una financiación pública y privada de 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030, lo que permitirá generar entre 250.000 y 364.000 empleos en una década. NUEVA ERA DE PROGRESO FRENTE A LOS "FRACASOS DEL NEOLIBERALISMO"

También se ha centrado en remarcar la necesidad de una "auténtica igualdad" entre hombres y mujeres, recordando que tres de los cuatro vicepresidentes el nuevo Ejecutivo de coalición son mujeres, y apostando por una ley que consagre la igualdad salarial, en los permisos de paternidad, en la organización de la jornada laboral para permitir compartir las responsabilidades y la "inquebrantale" lucha contra la violencia de género.

El último punto del plan de acción descrito por Sánchez hace referencia a la justicia social, ante una desigualdad que "se va agudizando", con 2,2 millones de niños pobres en España. "Ha llegado el momento de entrar en una era que instaure el progreso colectivo, la inclusión social y de los miembros más vulnerables como sello de identidad", ha apostillado. "Una nueva era que resuelva los fracasos el neoliberalismo a través del progreso", ha añadido. "POLÍTICA DEL BIEN COMÚN" FRENTE A ULTRADERECHA Y NACIONALISMO

El presidente del Gobierno ha reclamado que "el progreso no se haga a expensas de los seres humanos", y ha insistido en hablar de "impuestos, tributos, paraísos fiscales" y en "abrir puertas hacia la justicia fiscal", así como establecer un salario mínimo vital que "asegure que todo ciudadano vive libre de pobreza", un nuevo pacto social por la redistribución de ingresos y por el fortalecimiento del Estado de bienestar.

Según ha aseverado Sánchez en Davos, el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no será un Ejecutivo que se quede de "brazos cruzados" y sea "mero observador", sino que está "realmente dispuesto a actuar" desde la "rendición de cuentas".

En esta línea, ha afirmado que el nuevo Gobierno quiere demostrar que a la ultraderecha, al nacionalismo "regresivo" y al populismo sólo se le puede combatir con "políticas del bien común" que den "respuesta a los problemas" de la ciudadanía. Porque los ciudadanos creerán en la democracia si la democracia cree en ellos y les da "oportunidades", ha argumentado. BREXIT Y AMÉRICA LATINA

En respuesta a varias de las preguntas que el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, le ha realizado, Sánchez ha valorado que se está abriendo un "nuevo capítulo" respecto al Brexit y ha indicado que el Gobierno español está "deseando" colaborar con el Ejecutivo británico.

"Se podrá conseguir un acuerdo muy positivo para la UE en breve y para Reino Unido; redunda en el interés de ambos conseguir resultados con un acuerdo constructivo", ha vaticinado.



Gurría también ha preguntado sobre América Latina a Sánchez, quien ha defendido que Europa se centre más en "apoyar" los procesos de integración regional en el subcontinente y ha lamentado que el único espacio multilateral que habrá para el encuentro entre la UE y América Latina este año 2020 vaya a ser la Cumbre Iberoamericana de noviembre próximo en Andorra.

