Actualizada 17/09/2019 a las 15:11

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la respuesta que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su oferta para facilitar la investidura, que ha calificado como "una colección de mentiras", y le ha advertido de que si no rectifica, la formación naranja votará no.



Así se lo ha trasladado Rivera al líder del PSOE en la conversación telefónica que han mantenido este martes, después de que el presidente de Ciudadanos le solicitara una reunión para hablar de su propuesta de que Cs y el PP se abstengan en la investidura a cambio de una serie de condiciones sobre Cataluña, el Gobierno de Navarra y la política económica.



A través de un mensaje en Twitter, Rivera ha afirmado que la contestación de Sánchez a la "solución de Estado" que le ofrecen desde "la oposición" "niega la realidad y es una tomadura de pelo a los españoles". "Le pido que rectifique, vuelva al constitucionalismo y permita el desbloqueo de España", ha añadido.



En un comunicado, la formación naranja ha señalado que la respuesta que ha trasladado por escrito el líder socialista a la carta remitida por Rivera "no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España". "Es una colección de mentiras. Los españoles saben qué es lo que está haciendo el PSOE en Navarra, qué es lo que está haciendo PSOE en Cataluña y cuál es el programa económico de Sánchez", ha subrayado.



Sánchez había asegurado en su misiva, como hizo ya el lunes, que el PSOE ya cumple las exigencias que había presentado Rivera para permitir que continúe en la Moncloa. Argumenta en el texto que está plenamente comprometido con la defensa de la Constitución tanto en Navarra como en Cataluña y que tiene intención de aliviar la carga fiscal sobre la clase media y trabajadora, y por ello insta a Cs a abstenerse en la investidura.



LAS CONDICIONES NO SE ESTÁN CUMPLIENDO



Sin embargo, el partido naranja insiste en que "es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas" y lamenta que Sánchez rechace una reunión donde hablar de estas cuestiones.



Rivera ha replicado al jefe del Ejecutivo en funciones que en Navarra "gobierna el PSN en coalición con los nacionalistas de Geroa Bai y el apoyo de Bildu", un pacto que le ha urgido a romper para, a continuación, negociar con Navarra Suma (UPN, PP y Cs) la formación de "un gobierno constitucionalista" en esta comunidad.



Respecto a Cataluña, ha reiterado que "los políticos separatistas están redoblando su desafío, con (Quim) Torra llamando a atacar al Estado y a la desobediencia en caso de que el Tribunal Supremo condene a los golpistas" en el juicio del 'procés'.



Puesto que Sánchez sigue negándose a descartar un posible indulto a los líderes independentistas que resulten condenados, Ciudadanos le reclama que "se comprometa por escrito" a no hacerlo, así como que el Gobierno entable conversaciones con Cs y el PP "para abordar la planificación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña".



Por último, Rivera ha afirmado que el programa económico de Sánchez "recoge una subida del gasto de 30.000 millones de euros y subidas de impuestos a las familias y a los autónomos" que, a su juicio, serían perjudiciales para millones de españoles y para la economía nacional. Por tanto, "exigimos que renuncie a dichas subidas de impuestos y del gasto", ha recalcado.



"ESTÉ A LA ALTURA DE LOS ESPAÑOLES"



Rivera ha vuelto a pedir a Sánchez que, "si quiere acabar con esta situación de bloqueo, recapacite y rectifique, vire hacia el constitucionalismo y esté a la altura de los españoles", porque en caso de que no se comprometa con esta "solución de Estado", el voto de Ciudadanos "seguirá siendo no a su investidura", concluye el comunicado.



Unas horas antes, el líder de la formación naranja afirmaba en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que todavía había tiempo para sacar adelante la investidura, ya que hasta este martes por la tarde no termina la ronda de consultas del Rey para conocer la posición de los distintos líderes políticos.



Según ha precisado, ofrece una abstención, no votar a favor, porque no pretende formar con un gobierno de coalición con Sánchez, al no comulgar con sus posiciones en política territorial y económica. Ha asegurado que su objetivo es evitar "in extremis" unas nuevas elecciones y mantenerse en la oposición, y ha negado que su verdadera motivación sea ahorrarle a Ciudadanos un mal resultado en las urnas.



NO HABRÁ "ESPAÑA SUMA" CON EL PP PARA EL SENADO



Rivera ha reiterado que, en su opinión, la oposición "tiene la obligación de proponer algo" en este momento "ya que Sánchez no hace nada" y no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Unidas Podemos para ser investido presidente.



"Pero si eso no sucede y Sánchez nos aboca a unas elecciones, los españoles tomarán nota", y si de ahí sale una "mayoría alternativa" a la del PSOE y Podemos, "me comprometo a llamar a (Pablo) Casado la noche electoral para ponernos de acuerdo en un mes", ha dicho sobre un eventual acuerdo de gobierno entre PP y Cs.



Lo que ha vuelto a descartar es compartir listas con el PP en unas futuras elecciones, rechazando lo que ha descrito como una coalición "un poco extraña" que solo serviría para "dar alas a Sánchez", que busca ubicar al PP, Cs y Vox en un mismo bloque, hablar de "las dos Españas" y movilizar a los electores diciendo "o conmigo o contra a mí".



Tampoco ve posible esta opción para las candidaturas al Senado, ya que el PP aboga por "reforzar" esta Cámara mientras que Ciudadanos sostiene que "o se reforma o se cierra".



CRÍTICAS DE COALICIÓN CANARIA Y VOX



Por otro lado, el presidente de Cs ha respondido a las críticas de los diputados Ana Oramas (Coalición Canaria) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox). A este último, que ha llamado "tricentrito" al bloque de PSOE, PP y Cs, le ha dicho que "España no está para tonterías, para ocurrencias y para hacer gracietas" y le ha preguntado qué solución ofrecen los de Vox, que "se dan golpes de pecho por España".



En cuanto a la diputada canaria, que ha tachado de "jóvenes adolescentes" a Rivera y Casado por su actitud en estos meses, el líder de Ciudadanos ha dicho que a él no se le ocurriría "decir que Ana Oramas es una vieja" porque "la política no va de edad, va de sentido común".



Por eso, ha defendido que Cs proponga una solución en este "momento crítico" para el país mientras los partidos nacionalistas y entre ellos CC siempre han buscado, a su juicio, "aprovechar la debilidad de España" y de los partidos "constitucionalistas" para intentar "sacar tajada".

Acabo de hablar con Pedro Sánchez. Su respuesta a la solución de Estado que estamos ofreciendo desde la oposición niega la realidad y es una tomadura de pelo a los españoles. Le pido que rectifique, vuelva al constitucionalismo y permita el desbloqueo de España. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 17, 2019

