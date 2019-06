Rivera acusa a Sánchez de pisar "una línea roja muy grave" en Navarra

Actualizada 20/06/2019 a las 13:25

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber pisado "una línea roja muy grave" con el pacto "de la vergüenza y de la infamia" del PSOE con Geroa Bai en Navarra, al tiempo que ha afirmado que el líder socialista "no tiene remedio" y que "está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años de constitucionalismo".



"El señor Sánchez no tiene remedio. El señor Sánchez prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN o de Ciudadanos, esto es intolerable", ha expresado antes de participar en la reunión de los liberales europeos en Bruselas.



"Sánchez pisa una línea roja muy grave (...). Con este 'sanchismo', con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años de constitucionalismo", ha remarcado.



Para Rivera, este acuerdo "de la vergüenza" y "de la infamia" es la "antesala" de lo que será un pacto "contra la mayoría constitucionalista" para el gobierno de Navarra.



"Navarra ha votado cambio, ha echado al nacionalismo de las instituciones, pero Sánchez prefiere apoyarse en Batasuna y en el PNV", ha apuntado, para después añadir que Ciudadanos no va a tolerar que Sánchez "se ría en la cara de la mayoría de navarros" y "utilice Navarra como moneda de cambio".



Además, Rivera ha instado a Sánchez a "ponerse a trabajar" y a negociar con la próxima legislatura, al tiempo que ha afirmado que "a nadie le va a sorprender que "gobierne con sus socios", en alusión a formaciones nacionalistas. "Tiene mayoría y lo que tiene que explicarnos es cómo la va a poner en marcha", ha señalado.



En cualquier caso, el presidente de Ciudadanos ha garantizado que cualquier gobierno podrá contar con la formación 'naranja' en asuntos de Estado. "Esa es la diferencia entre Ciudadanos y el bipartidismo", ha expresado.

