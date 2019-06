Carmen Calvo: "Lo que se acuerde en Navarra no tiene que ver con la  investidura de Sánchez"

Actualizada 19/06/2019 a las 15:05

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este miércoles que lo que se esté negociando en Navarra en relación con su Parlamento y Gobierno foral "no tiene que ver" con la búsqueda de apoyos en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez.



En la presentación de la nueva página web del Boletín Oficial del Estado (BOE), Carmen Calvo no ha querido pronunciarse sobre la elección de la nueva Mesa del Parlamento navarro, donde los votos del PSN y EH Bildu han dado la presidencia a Unai Hualde, de Geroa Bai. que ha coincido en el tiempo con su acto oficial. Al final, la Cámara estará presidida por Geroa Bai y en su órgano de gobierno incluirá a Bildu.



Carmen Calvo ha pedido "dar tiempo" a lo que se esté negociando en Navarra y a los acuerdos que se puedan alcanzar "recogiendo las mayorías posibles de los que los navarros y navarras han votado".



NO VA A HABER "BANDAZOS" EN NAVARRA



En todo caso, sí ha subrayado que "no tiene que ver" Navarra con lo que esté negociando en Madrid el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. "En Navarra estarán en el proceso lógico y necesario de alcanzar acuerdos y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hable para conformar otra responsabilidad", ha precisado.



Y ha aprovechado para negar supuestas concesiones a los abertzales de la Comunidad foral: "Somos un partido bastante previsible y conocido durante 140 años, y todo el mundo sabe nuestros límites y nuestros objetivos --ha afirmado--. En esto no vamos a dar bandazos".

