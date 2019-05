Casado asegura que el PP empieza hoy la refundación del centro derecha

Actualizada 27/05/2019 a las 18:46

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que tras el ciclo electoral que ha vivido España y que se cerró este domingo comienza "la refundación del centro derecha" y ha asegurado que los próximos cuatro años sin citas electorales le permiten abordar la "recuperación" y "consolidar" el proyecto del partido. Además, ha negado el giro al centro al que varios de sus 'barones' territoriales atribuyen la mejora de resultados que han tenido el PP en las elecciones autonómicas, municipales y europeas.



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (Andalucía), y los presidentes regionales del PP en Castilla y León y País Vasco, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Alonso, han coincidido este lunes en que el PP ha mejorado sus resultados en los comicios del 26 de mayo por el giro al centro y ofrecer un mensaje de moderación. Eso sí, han indicado que el liderazgo de Casado no está en duda y han puesto el acento en trabajar en los acuerdos postelectorales.



Sin embargo, Casado --en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación-- ha negado que se haya producido ese giro al centro tras la derrota en las generales y ha hecho hincapié en que el PP no se ha movido de sitio. Tras subrayar que la campaña ha sido "acertada", ha afirmado que no se ha dado ningún "bandazo" con respecto al 28 de abril.



Te puede interesar





Casado ha recordado que el proyecto lo marcan los Estatutos aprobados en los congresos, que defienden al PP como un partido de centro, reformista y liberal. Y ha pedido hablar menos de la dinámica interna del partido y de "supuestos giros inexistentes" porque el objetivo debe ser abrirse más a la sociedad y llegar acuerdos postelectorales.



"EL PP HA TOCADO CON UNA MISMA PARTITURA"



"Creo que el PP ha tocado con una misma partitura. Creo que he intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas y ha ido a reforzar las campañas donde más convenía", ha manifestado, para reiterar que el PP ha estado donde "siempre" y apostando por una campaña "transversal" para presentar al PP como el partido en el que "cabe todo el mundo".



El presidente del PP ha afirmado que la "responsabilidad" en los resultados es de "todo el partido" y, de hecho, ha señalado que les ha trasladado que el retroceso electoral en muchas plazas "no es su responsabilidad" porque han tenido que "navegar la tormenta perfecta". "Y hemos salido sin que se cumplan las amenazas", ha apostillado, para añadir que hay "razones inimputables a la actualidad" por las que no se vota a su formación.



En cuanto a si ya no hay ninguna duda sobre su liderazgo, Casado ha asegurado que tienen un mandato "para los próximos cuatro años", que fue definido en el congreso extraordinario celebrado en julio del año pasado. Además, ha destacado que en el Comité Ejecutivo ha vuelto a contar con el respaldo de sus integrantes, como ya ocurrió hace un mes.



"HOY EMPIEZA TODO"



Casado ha proclamado que "hoy empieza todo" para su formación, que cierra en su opinión el ciclo a la baja que comenzó en 2011 y que da por concluido tras los comicios del 26M. Y ha agregado que la refundación del centro derecha es imprescindible para que este espectro político pueda volver a gobernar.



"O tendemos a la reconstrucción del espacio electoral o será muy difícil que seamos alternativa de gobierno", ha sentenciado, para admitir que esa refundación no es comparable a la de hace 30 años porque entonces se trataba de partidos más pequeños.



En este punto, el presidente del Partido Popular ha subrayado que el ciclo electoral les permite "un plazo de cuatros años para consolidar" un proyecto territorial que les permita "apuntalar esa recuperación".



"Ha empezado la remontada", ha enfatizado, para añadir que el PP ha logrado 2.563 mayorías absolutas --una cifra por encima del PSOE-- y 20.325 concejales, con posibilidad de formar gobierno en cinco comunidades, incluyendo a Navarra, donde el PP se ha presentado coaligado con UPN y Ciudadanos en la formación denominada Navarra Suma. En especial, ha aludido a la posibilidad de gobernar en Madrid, la "joya de la Corona".



Asimismo, ha señalado que el PP puede formar gobierno en 23 capitales de provincia, dos más que en 2015. Ha destacado también que en las municipales es "más patente la recuperación del bipartidismo", ya que el PP ha obtenido 14 puntos por encima de Cs y 20 de Vox, y 7 por debajo del PSOE.



Te puede interesar





VOX Y Cs TIENEN QUE ELEGIR



Según ha precisado, las posibilidades de gobierno las centralizará un comité negociador, que estará compuesto por el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el vicesecretario de Organización, Javier Maroto; y la presidenta del PP Navarro y diputada por Madrid, Ana Beltrán.

Ante esas negociaciones que se abren en este momento, Casado ha señalado que como ya ocurrió en Andalucía con Juanma Moreno, serán Vox y Ciudadanos los que tendrán que "delimitar" si prefieren acuerdos de legislatura, de investidura o de gobierno.



Asimismo, Casado ha llamado a Cs y Vox a la "reflexión" para que analicen si ha sido "positivo" para el interés general de los españoles poner el acento en "intentar el sorpasso al PP", dado que, "al final se han perdido muchos esfuerzos". "Creo que tenemos que tener muy claro que el adversario es la izquierda", ha apuntado.



SIN 'SORPASSO' DE Cs



Además, ha destacado que no se ha producido 'sorpasso' de Ciudadanos, un partido que, según ha dicho, apuntó a la posibilidad de superar al PP en las europeas. Sin embargo, ha destacado que el PP ha logrado 12 eurodiputados y prácticamente duplicando el resultado del partido naranja en Bruselas.



Por eso, ha señalado que en las europeas han tenido un resultado "positivo" teniendo en cuenta cuáles eran las "expectativas". "La peor noticia ha sido la irrupción de los independentistas y, por tanto, será mucho más importante nuestra labor de contrapeso y de diplomacia o acción política en las instituciones comunitarias", ha apostillado.



En este punto, ha confirmado que este martes viajará a Bruselas para asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra antes del Consejo Europeo, y donde mantendrá encuentros con los mandatarios europeos y autoridades comunitarias como Jean Claude Juncker y Donald Tusk.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+