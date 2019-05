Ciudadanos crea un comité de negociación sin órdenes de vetar a PSOE ni excluir a Vox

Actualizada 27/05/2019 a las 19:05

La dirección de Ciudadanos ha creado un comité nacional de negociación de gobiernos para acordar "los mejores" pactos para gobernar en aquellos ayuntamientos y comunidades donde Cs tiene la llave y que, de momento, no ha recibido instrucciones de vetar al PSOE ni tampoco excluir a Vox.



Una decisión que se ha tomado, ha explicado la portavoz del partido, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de la calle Alcalá, con el objetivo de "promover ejecutivos sensatos, no de pillar cacho".



Este comité, que se reunirá mañana por primera vez bajo la dirección del secretario general, José María Villegas, y coordinado por el secretario de Acción Institucional, José María Espejo, no ha recibido por ahora ninguna "instrucción" concreta, ha asegurado Arrimadas, ni de vetar pactos con el PSOE, ni de excluir al partido de Santiago Abascal.



Arrimadas, que no ha querido entrar en escenarios de gobierno específicos, ha afirmado que estudiarán caso por caso las posibilidades que existen, si bien fuentes de la dirección han asegurado que la preferencia es llegar a acuerdos con el PP y que va a ser "muy difícil, muy complicado" pactar con los socialistas.



"Estamos a doce horas de conocer los resultados", ha subrayado Arrimadas, pidiendo así un respiro ante la insistencia de los periodistas en conocer qué opciones de gobierno se barajan.



Tan solo ha recalcado que esta mañana la dirección no ha dado ninguna orden concreta sobre los pactos, al contrario de la regla que sí impuso antes de las generales de vetar al PSOE de Pedro Sánchez para pactar el Ejecutivo nacional o facilitar su investidura.



Ciudadanos, que no ha cumplido sus expectativas de adelantar al PP en ningún sitio, tiene la llave en cuatro comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Castilla y León y Murcia) y en una veintena de ayuntamientos, entre ellos el de la capital, Zaragoza, Alicante, Málaga, Las Palmas, Palma de Mallorca, Almería, León, Salamanca, Palencia, y Burgos.



Por otro lado, Ciudadanos sigue erigiéndose en el partido líder de la oposición, ha insistido Arrimadas a pesar de no haber dado el 'sorpasso' al PP, que ha aprovechado el momento para anunciar el organigrama de los grupos parlamentarios.



En el Congreso, la portavoz será Inés Arrimadas, en sustitución de Juan Carlos Girauta, que ni siquiera entra en la dirección del grupo.



Miguel Gutiérrez sigue siendo el secretario general del grupo y los portavoces adjuntos elegidos han sido Fernando de Páramo y Joan Mesquida, que entran nuevos, además de Toni Roldán y Melisa Rodríguez, que repiten.



Lorena Roldán se mantiene como portavoz del Senado, mientras que el secretario general será Tomás Marcos y los portavoces adjuntos Francisco Carrillo y Ruth Goñi.

