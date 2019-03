ERC retira los lazos de la fachada de Economía antes de que lo hagan los Mossos

Actualizada 22/03/2019 a las 11:48

El lazo blanco situado desde el jueves en la fachada de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, que sustituyó a uno anterior de color amarillo, ha sido retirado esta mañana, han confirmado fuentes de esta conselleria, que dirige Pere Aragonès (ERC).



Estas mismas fuentes han señalado que la pancarta con el lazo blanco la ha retirado, por iniciativa propia, personal de la misma conselleria, la primera que ejecuta la orden de la Junta Electoral Central (JEC) al respecto.



La retirada se produce después de que la Junta Electoral Central (JEC) acordara el jueves llevar al presidente catalán, Quim Torra, a la Fiscalía por la responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrido al mantener los símbolos independentistas en los edificios públicos de la Generalitat y de que instara a los Mossos d'Esquadra a hacer efectiva la orden antes de las 15:00 horas de este viernes.



Te puede interesar





La conselleria de la Vicepresidencia y de Economía, que en su día tuvo al frente como conseller a Oriol Junqueras, es la primera que retira alguno de estos símbolos.



Este departamento sustituyó este jueves el lazo amarillo de su fachada por una pancarta con la silueta de un lazo blanco con una franja roja atravesándolo, que es la que esta mañana ha sido retirada.



Las mismas fuentes de la conselleria han señalado que ya hace meses que se retiró de la fachada del edificio de Rambla de Catalunya la pancarta amarilla con la cara de Junqueras en la que se pedía su puesta en libertad.



La Junta ha decidido activar las medidas que tenía sobre la mesa desde inicios de semana, cuando comprobó que Torra no atendía al segundo ultimátum de 24 horas que le dio para que quitara las "estelades", los lazos amarillos (luego blancos), las pancartas, los símbolos o las imágenes "partidistas".



El acuerdo de la Junta no abarca sólo la retirada de los símbolos o las pancartas, los lazos o las "estelades", sino también la vigilancia de los Mossos para que estos no vuelvan a lucir durante el periodo electoral.



Ésta es la primera vez que se da desde la autoridad electoral una instrucción de esta índole a un cuerpo de seguridad.

Selección DN+