El PSOE no renuncia a convencer a Borrell para las Elecciones Europeas

Actualizada 18/02/2019 a las 15:48

El PSOE se va a dar más tiempo para anunciar su cabeza de lista a las europeas porque no renuncia a intentar convencer al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que lidere la candidatura. La fecha tope, no obstante, está en el próximo 17 de marzo, cuando un Comité Federal del partido ratificará el conjunto de las listas al Congreso, Senado, europeas, autonómicas y municipales, con algunas excepciones, como es el caso del ayuntamiento de Madrid.



En rueda de prensa en el Palacio de Neptuno -la sede de Ferraz está en obras-, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dado cuenta de la reunión de la primera Ejecutiva Federal del partido celebrada tras el anuncio sobre el adelanto de las generales al 28 de abril.



Ábalos ha confirmado que, pese a lo anunciado con anterioridad, el PSOE acudirá este fin de semana a la Convención que los socialistas europeos celebrarán en Madrid sin tener claro el 'número uno' de su lista a las europeas.



"Ya iremos definiendo la composición de la candidatura", ha indicado Ábalos, que ha reconocido que "efectivamente" la confección de la lista "depende" de la "disposición" de Borrell a encabezarla. Ábalos ha señalado que él sólo puede decir "bondades" de su compañero de partido, que "sigue trabajando como ministro" y que representa una figura "muy importante" en el proyecto socialista.



En enero pasado, en los Desayunos de Europa Press, Borrell evitó descartarse como candidato, pero hasta la fecha tampoco se conoce que haya aceptado.



Borrell -opinan algunos observadores del proceso- tiene como activo que puede movilizar voto rápidamente, de manera que, cuanto más tarde se nombre el cabeza de lista, más probable es que sea él el candidato, o más presión al menos recibirá para serlo.



Al mismo tiempo, la candidatura puede perder atractivo para el hoy ministro si Pedro Sánchez no logra mantenerse en el Gobierno, porque el Ejecutivo es quien propone, con total libertad, al candidato para ser el miembro español de la Comisión Europea.



Borrell ya ha sido eurodiputado y presidente de la Eurocámara, de manera que la perspectiva de ser comisario podría ser un aliciente adicional. También tienen perfil de comisario los titulares de Economía, Nadia Calviño, y Agricultura, Luis Planas, pero no tienen un perfil político tan marcado en relación con el que será uno de los asuntos de la campaña: Cataluña.

LOS MINISTROS QUE QUIERAN, EN LAS LISTAS



Sobre el futuro del resto de ministros del Gobierno, Ábalos ha señalado que el partido considera un "valor" haber formado parte del Gobierno, por lo que ha dado a entender que aquel que quiera ir en las listas, estará, si bien ha precisado que no todos los ministros entrarán en las listas, esto es, que el PSOE ya sabe de antemano que en algún caso no hay interés de ir en las listas.



En cualquier caso, Ábalos ha aclarado que en la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes no se ha hablado de la elaboración de las listas, ni si habrá mucha o poca renovación en ellas. Eso sí, ha querido dejar claro que en el caso de las listas al Congreso y el Senado, se trata de conformar unos grupos parlamentarios que respondan a la dirección federal, mientras que en el caso de los grupos en las Asambleas autonómicas o municipales, tendrán que estar alineados con las direcciones autonómicas y locales del partido.



El 'número tres' del partido ha explicado que en la reunión de la Ejecutiva, Sánchez ha explicado los motivos del adelanto electoral, propiciado por la "obstrucción" que el proyecto de Presupuestos ha encontrado en la oposición.



Ábalos ha acusado a la derecha de no haber encajado la moción de censura que desalojó de La Moncloa al Gobierno de Mariano Rajoy y ha sacado pecho del ánimo de los socialistas para concurrir a las generales del 28 de abril con un "proyecto autónomo".



El secretario de Organización ve a su potencial electorado "muy movilizado" y con ganas de propiciar un "cambio, alejado de la crispación que algunos, intencionadamente, han querido fabricar". "Pero nuestra sociedad está lejos de ese ambiente", según su análisis.



Aunque nadie prevé que Sánchez tenga rival dentro del PSOE, la Ejecutiva Federal ha convocado este lunes el plazo para solicitar que se abra un proceso de primarias. Según los Estatutos del partido, para forzar primarias cuando el PSOE está en el Gobierno, lo debe pedir el 50 por ciento del Comité Federal o el 30 por ciento de la militancia, lo que en ningún caso está previsto en el caso actual. El plazo dado para presentar posibles candidaturas finalizará en cualquier caso el 25 de febrero.



Para la elaboración de las listas al Congreso y el Senado, las agrupaciones locales tienen de plazo hasta el próximo 3 de marzo para formular sus propuestas a los órganos provinciales o regionales, según el caso. Y de ahí, las propuestas pasan a la Comisión Federal de Listas, que tienen la última palabra.



Para el 17 de marzo, el conjunto de las listas será ratificado por un Comité Federal -máximo órgano entre congresos-, con la excepción de la lista al ayuntamiento de Madrid, que se retrasa por la celebración de primarias con una primera vuelta el 9 de marzo, y el 16 de marzo si hay segunda vuelta.



Para ratificar la lista al ayuntamiento de Madrid, se habilitará a la Comisión Federal de Listas para dar el visto bueno con posterioridad, como hará con aquellas otras listas que queden pendientes de ratificar.

