Casado asegura que el PP tendrá "moderación, no sumisión" para ganar el 28-A

Actualizada 18/02/2019 a las 15:42

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes de que su partido va a salir a ganar, no a pactar, en las elecciones del 28 de abril y ha comprometido "moderación, como siempre" pero no "sumisión" frente a la izquierda que "prefiere romper España" antes que ponerse de acuerdo con los populares.



En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del partido, Casado ha asegurado que en los comicios generales los españoles tendrán que elegir el próximo 28 de abril entre "enfrentamiento y concordia", como en la época de la Transición, entre "ruptura y reformas".



Ante esta alternativa, el PP seguirá siendo el partido "que no se esconde, que no disimula" y que va a dar "todas las batallas" empezando por las ideológicas, para que el PSOE no consiga "imponer su agenda", según Casado, que ha vuelto a comprometer que si llega al Gobierno aplicará un 155 más duradero y extenso que el de 2017.



En este sentido, ha apuntado que está dispuesto a hablar para el Senado con cualquier partido que "deje claro que quiere recuperar la convivencia y concordia en Cataluña", aunque siempre será el PP quien lidere este debate, ha puntualizado.



De hecho, el PP ha establecido en esta Junta Directiva que para la Cámara Alta se presenta con el lema "senadores por el 155" y pedirá que se concentren en su partido los posibles votos a otras opciones, como Ciudadanos y Vox, que no tienen posibilidad de conseguir senadores en ciertas circunscripciones pero sí podrían restar la mayoría a los populares.



Esta es una de las estrategias claras del partido, el protagonismo del Senado en esta campaña, como garantía para la "libertad" en Cataluña y la defensa de la unidad de España, uno de los vectores del partido de cara a las generales.



Casado ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones al 28 de abril para "limitar daños electorales" para su partido y que además ahora quiere "vaciar la piñata antes de que les manden a casa".



Ha insistido en que el Gobierno "ha caído" porque ha sido su partido el que ha dejado al descubierto la "traición" que pretendía Sánchez, al negociar con los independentistas catalanes, y "a día de hoy siguen dejando la puerta abierta a esa negociación".



Y ha pedido que nadie se engañe porque las elecciones de abril y las de mayo -autonómicas, municipales y europeas- son "las mismas" solo que repartidas en dos jornadas distintas, como los dos tiempos de un partido.



El líder del PP ha hecho un llamamiento a "salir a la calle" para buscar a los votantes, sobre todo a aquellos que han dejado de votar al partido y a los jóvenes, con los que el partido "se la juega", ha destacado.



En la Junta Directiva, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha informado de que tras conocer el viernes el adelanto electoral, intentó él mismo convocar las elecciones autonómicas para la misma fecha pero no ha sido posible.



Otros dirigentes regionales han intervenido en este encuentro, como el de Baleares, Biel Company, y el de Castilla y León Alfonso Martínez Mañueco, así como algún candidato municipal, además del secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el director e la campaña electoral, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.



Tras esta reunión, Casado compartirá la tradicional comida con los barones regionales del partido, en la que seguirán abordando la estrategia de campaña y la formación de las listas, que deben estar ultimadas a principios de abril.

Selección DN+