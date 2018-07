Actualizada 30/07/2018 a las 17:14

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que "hay que estar a alerta" para evitar que se reabran algunas de las rutas que fueron utilizadas para la inmigración ilegal en el pasado, pero ha asegurado que "no hay un riesgo actual en ese sentido en relación a la ruta atlántica".



"No temo en modo alguno que se vaya a abrir ninguna ruta nueva", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Nuakchot (Mauritania), donde se ha reunido con el primer ministro del país, Yahya Ould Hademine, y con su homólogo mauritano, Ahmedou Ould Abdallah.

El ministro ha admitido que hay que "prever", pero ha incidido en que "no es causa de alarma", preguntado por la posibilidad de que se reabra esta ruta marítima por parte de las mafias. Asimismo, ha afirmado que se implementará la cooperación con Mauritania, pero "siempre" con el objetivo de prever y no porque haya una "situación de alarma".

"Cuando se cierran unas rutas, las mafias no paran y tenemos que luchar contra las mafias y tenemos que estar previendo cuales son sus movimientos", ha apuntado, recordado que el 2016 se cerraron "partes del Mediterráneo" pese a que "hubo gente que no quiso preverlo". COLABORACIÓN ESPAÑA-MAURITANIA

Durante su reunión, el ministro del Interior ha trasmitido a las autoridades de Mauritania la necesidad de intensificar "el apoyo mutuo y el trabajo conjunto" para reforzar la colaboración "modélica" de ambos países en materia migratoria. Asimismo, ha defendido que la excelente colaboración entre ambos países puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea.

También ha agradecido el compromiso de Mauritania y ha anunciado que por parte española se mantendrá el apoyo que se viene prestando a este país en el control de fronteras, y se ha comprometido ante el primer ministro mauritano a intermediar ante la UE para que se reconozca "la solidaridad de Mauritania en el control de los flujos migratorios hacia Europa".

Este es el cuarto viaje internacional que realiza Grande-Marlaska desde que fue nombrado Ministro del Interior, y todos ellos han tenido a la política migratoria como uno de sus principales ejes. Además de la participación en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea en Innsbruck (Austria), en el que el tema migratorio tuvo un gran peso, Grande-Marlaska ha visitado ya Marruecos y Argelia, en línea con la apuesta del Gobierno por reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito.

Grande-Marlaska ha destacado en su viaje a Mauritania el trabajo que desarrolla el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) de la Policía Nacional en Nuadibú, así como las labores conjuntas que desarrollan las Patrullas mixtas marítimas de la Guardia Civil con este país y la presencia de un oficial de enlace mauritano en el Centro Regional de Vigilancia Marítima de Canarias. Unos equipos que trabajan sobre el terreno y que, según el ministro, han demostrado ser altamente eficaces evitando la salida de embarcaciones y en, consecuencia, muertes en el mar.

En este contexto, Grande-Marlaska ha apostado por continuar con "los esfuerzos conjuntos" que ahora están centrados en los proyectos Blue Sahel, GARSI-Sahel, y el KSAR. Tres iniciativas de concepción española que, según el ministro, están siendo "decisivas " para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Mauritania en la gestión de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y en la lucha contra las diversas amenazas a la seguridad.

Por otro lado, preguntado si Marruecos ha relajado el control por el Estrecho para la salida de migrantes, Grande-Marlaska ha elogiado la cooperación de Marruecos con España y la Unión Europea,y ha destacado que también recibe flujos de migrantes subsaharianos.

Preguntado por uso de antidisturbios en la valla fronteriza de Ceuta y Melilla ante la posibilidad de que se registren salto masivos como el del pasado jueves, el ministro dicho que "a priori no se puede autorizar", al tiempo que ha hecho hincapié en que los agentes son "profesionales" que actúan de acuerdo a la "necesidad, idoneidad, proporcionalidad y mínima violencia".

Por último, cuestionado sobre las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que habla de un "efecto llamada" por la gestión del Gobierno socialista, Grande-Marlaska le ha pedido "lealtad" porque la política migratoria es una cuestión de Estado.

