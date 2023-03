El Gobierno francés supera con éxito las dos mociones de censura

El Gobierno francés ha superado este lunes dos mociones de censura, una transpartisana liderada por del grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT) y otra por Reagrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. La primera consiguió 278 votos, nueve menos que los necesarios para que hubiera sido adoptada por mayoría absoluta. La segunda logró el respaldo de 94 diputados. En este tipo de iniciativas, según la Constitución gala, sólo se consideran las papeletas favorables a la moción de censura y no se puede votar en contra.

presidente de la República debería escuchar lo que dice este escrutinio políticamente", aconsejó Le Pen. Las mociones de censura fueron presentadas a raíz de que la primera ministra, Élisabeth Borne, recurriera al artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar por decreto el controvertido proyecto -que contempla elevar la edad de jubilación de los 62 años actuales a 64- sin someterlo al voto de los diputados. La oposición fracasó en su intento de hacer caer el Gobierno y de enterrar la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron . Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el presidente han salido muy debilitados. "Hay lo que dice el resultado del escrutinio, matemáticamente, y lo que dice políticamente. Creo que el

La primera ministra defendió en el hemiciclo el recurso del 49.3pues "no es el invento de un dictador, sino la elección profundamente democrática del general De Gaulle, aprobada por el pueblo francés". Borne criticó las alternativas a la reforma de las pensiones propuestas por la oposición por suponer "el aporreo fiscal" o "el alargamiento de la duración de la cotización a 45 años". "Si ustedes quieren derrocar al Gobierno, tienen la posibilidad", dijo en tono desafiante antes del voto.

La moción de LIOT contaba con el apoyo de los diputados de la Nupes, la alianza de partidos de izquierda integrada por La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Europa Ecología-Los Verdes (EE-LV) y el Partido Comunista. En la votación recibió finalmente votos de diputados de extrema derecha y de 19 'rebeldes' de Los Republicanos (derecha moderada) pero no fueron suficientes para provocar la caída del Ejecutivo. El centrista Charles de Courson, miembro de LIOT, recordó al presentarla iniciativa transpartisana que el proyecto de ley de reforma de las pensiones "cristaliza las tensiones, las inquietudes y la ira de nuestros ciudadanos".

"Ni legitimidad popular ni legitimidad parlamentaria, ustedes han precipitado el país a una crisis de régimen", denunció Mathilde Panot, líder de La Francia Insumisa, quien comparó a al presidente galo con Calígula, "ese emperador borracho de poder". "Macron no ha aprendido la lección de la crisis de los 'chalecos amarillos', sobre todo en cuanto a la escucha democrática. El Gobierno quiere imponer, contra la opinión de los franceses, una reforma que no quieren", dijo Le Pen.

PENDIENTES DE LOS REPUBLICANOS

Todos los ojos estaban puestos este martes en Los Republicanos, que tenían en sus manos el futuro de la reforma y del Gobierno de Borne. Olivier Marleix, al frente de este grupo en la Asamblea Nacional, ha anunciado en el hemiciclo que su grupo no votaría las dos mociones de censura presentadas. "No seremos los testigos de una boda bárbara entre aquellos que asumen querer sembrar el caos y aquellos que, silenciosos, no tienen ninguna propuesta para salvar las pensiones", razonó. A pesar de esta consigna, había libertad de voto. Varios diputados conservadores, entre ellos Aurélien Pradié, ex número dos de Los Republicanos, participaron en la votación. Se esperaba que hubiera entre 10 y 15 diputados conservadores 'rebeldes', pero finalmente 19 dieron el paso.

Si la moción de censura hubiera prosperado, la reforma de las pensiones hubiera sido rechazada y la primera ministra habría presentado la dimisión de su equipo al presidente Macron. La presentación de una moción de censura es la forma que tiene la oposición de expresar su desaprobación hacia el Ejecutivo. En la Quinta República sólo una vez una moción de censura provocó la caída del Gobierno. Ocurrió en 1962 contra George Pompidou. La iniciativa fue entonces presentada por diputados contrarios a la reforma propuesta por el general Charles de Gaulle: la elección del presidente de la República por sufragio universal directo.