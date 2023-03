Unos encapuchados dan una paliza en Atenas al exministro griego Varufakis

El exministro de Finanzas de Grecia Yanis Varufakis fue agredido la pasada noche por varios encapuchados en el barrio ateniense de Exarchia, según informó su formación política de izquierda.

Al parecer, un grupo de personas descubrió que el político de 61 años se encontraba en un restaurante de ese barrio conocido por sus movimientos contestatarios de izquierda y comenzaron a insultarlo.

Cuando Varufakis salió a la calle varios encapuchados le tiraron al suelo, le patearon y le dieron puñetazos en la cara. El exministro fue atendido en un hospital por una fractura en la nariz.

El propio Varufakis agradeció esta madrugada en Twitter la solidaridad que le mostraron tras el ataque y negó que los agresores fueran anarquistas o de izquierdistas. Más bien, sostuvo, eran "matones" que le habían acusado de traicionar a Grecia durante la crisis de deuda de 2015, cuando era ministro de Finanzas en el gobierno de Syriza.

"No eran anarquistas, izquierdistas, comunistas ni miembros de ningún movimiento. Eran matones a sueldo (y lo parecía) los que torpemente invocaron la mentira de que me vendí a la troika. No dejaremos que nos dividan", escribió Varufakis en Twitter.

Su partido, Mera25, calificó el ataque de "fascista". El economista es ahora diputado y su formación cuenta con una intención de voto del 3,5 % en las encuestas.