El radical que robó el atril del Capitolio intenta subastarlo en eBay por 12.000 euros

La Historia de Estados Unidos escribió una de sus páginas más tristes el pasado 6 de enero cuando cientos de partidarios de Donald Trump asaltaron las dependencias del Capitolio, en Washington, para boicotear el nombramiento oficial del demócrata Joe Biden como presidente del país.

El asalto, que se saldó con cuatro personas muertas y más de medio centenar de heridos, estuvo marcado por los altercados, el aspecto surrealista que presentaban algunos de los simpatizantes y los alegatos radicales.

Con permiso del chamán vestido de búfalo sin camiseta que acaparó casi todas las fotos, otra de las imágenes del día fue un asaltante marchándose orgulloso con un atril del Capitolio que acababa de robar.

Pues, curiosamente, ya se sabe para qué lo quería: para subastarlo en eBay. A las pocas horas, el atrio estaba publicado en la página y, cuando recibió 29 pujas, alcanzó el precio de 14.980 dólares (unos 12.200 euros).

Así lo compartió un usuario de Reddit, pues lo cierto es que eBay retiró rápidamente el anuncio cuando llevaba 111 pujas e impidió que esta venta se llevara a cabo.

Lo que sí se está vendiendo, aprovechando el histórico momento y la confusión de los compradores, son fotos del atril, producto que, aunque está especificado que es solo una imagen, provocará que muchos compradores se piensen que es el objeto robado y se quieran hacer con él.

Via Getty, one the rioters steals a podium from the Capitol pic.twitter.com/V4spojl40q