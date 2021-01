Seguidores de Trump irrumpen en el Capitolio en Washington

Actualizada 06/01/2021 a las 22:47

Al menos una persona fue herida de bala en el asalto de seguidores del mandatario estadounidense, Donald Trump, al Congreso, confirmaron fuentes de los servicios de emergencia a varios medios estadounidenses.

Según fuentes consultadas por la CNN, una mujer se encuentra en estado crítico tras haber sido herida de bala en el pecho al inicio de la entrada por la fuerza de los manifestantes al Capitolio, en Washington.

Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia después de que en el Congreso se escucharan gritos de "se han producido disparos". No está claro quién fue el responsable de los disparos que hirieron a la mujer.

Los manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han logrado ingresar en el Capitolio este miércoles, en plena sesión de ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Los manifestantes, que han llamado "traidores" a los agentes, han atravesado el perímetro del Capitolio poco después de las 13.00 horas (hora local), momentos después de que haya comenzado la sesión conjunta del Congreso.

Algunos de ellos se han enfrentado a la Policía, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, también se ha utilizado gas lacrimógeno, pero por el momento no está claro si lo han usado los manifestantes, que portan banderas en las que puede leerse "No me amenaces", o la Policía.

Esta situación ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras que la sala de sesiones de la Cámara de Representantes ha sido evacuada.

Asimismo, la Policía del edificio ha hecho sonar la alarma de emergencia, que se ha acompañado con un mensaje en el que se pedía a las personas que están dentro de las instalaciones que "buscaran refugio" y "permanecieran en silencio" debido a una "amenaza interna".

La Policía del Capitolio, que ya ha pedido refuerzos, también está bloqueando el paso a todas las personas que pretenden ingresar desde el edificio de las oficinas del Senado a través de los túneles subterráneos que unen ambas instalaciones, utilizados habitualmente por los senadores o los periodistas.

TRUMP PIDE A LOS MANIFESTANTES QUE SE RETIREN MIENTRAS INSISTE EN EL FRAUDE ELECTORAL

El presidente saliente pidió a los manifestantes que asaltaron el Capitolio de manera violenta "regresar a casa en paz", pero insistió en que le "robaron unas elecciones" que ganó "por mayoría".

En un vídeo publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump declaró: "Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido es un período muy difícil".

"Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", dijo el presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, compareciera y pidiera a Trump llamar al cese de la violencia.

TOQUE DE QUEDA Y DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha impuesto un toque de queda en la ciudad desde las 18.00 horas (hora local), que estará vigente hasta las 6.00 horas (hora local) del jueves, tal y como ha informado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, Trump ha pedido "por favor" apoyo para la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad estadounidenses. "Realmente están del lado de nuestro país", ha señalado en la citada red social, urgiendo a los manifestantes a mantenerse "en paz".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

De forma paralela, el presidente ha autorizado el despliegue de la Guarida Nacional en Washington, según ha anunciado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en Twitter. "Reiteramos que el presidente Trump se ha manifestado en contra de la violencia y a favor de permanecer pacíficamente", ha agregado.

TRUMP CULPA A PENCE DEL CAOS

Trump culpó este miércoles a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar su derrota electoral, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio.

Trump, que se encontraba en el Despacho Oval mientras sus simpatizantes irrumpían en el Capitolio y entraban en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, no pidió a sus seguidores que abandonaran el Congreso y, en cambio, alimentó las tensiones que provocaron el asalto.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

En un segundo tuit, diez minutos más tarde, el mandatario añadió: "Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y fuerzas de seguridad. Están verdaderamente del lado de nuestro País. ¡Sean pacíficos!".