Disparan contra una manifestación liderada por Guaidó en Venezuela

Actualizada 29/02/2020 a las 19:32

Un grupo de personas no identificadas dispararon este sábado contra una manifestación antigubernamental que estuvo encabeza por el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en Barquisimeto, capital del estado de Lara (oeste), sin que se hayan registrado heridos hasta el momento.



Varios dirigentes de la oposición han denunciado la situación en las redes sociales y los medios de comunicación y han responsabilizado por estos hechos al Gobierno de Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo.



"El régimen envió a sus terroristas a amedrentar pero no evitarán que estemos en la calle con los larenses", indicó en Twitter el diputado Alfonso Marquina, representante de Lara en la Asamblea Nacional (Parlamento) y que participó junto a Guaidó en la caminata por varias barriadas de Barquisimeto.



Este mensaje fue redifundido por el propio Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, quien no ha hecho comentarios sobre lo sucedido y, según medios locales, se retiró ileso del lugar.



El dirigente opositor Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto, declaró a periodistas que la marcha fue dispersada por los disparos que efectuaron los colectivos, como se conoce en el país a los grupos, a veces armados, que defienden al Gobierno chavista.



"Utilizaron a sus colectivos armados para impedir la marcha. Atacaron con armas (...) dispararon balas contra los sectores que veníamos recorriendo estas barriadas pero eso no logró detener el avance incontenible del pueblo", dijo Ramos.



A su lado, el diputado Daniel Antequera reiteró la denuncia y agregó que el "equipo de Guaidó" también resultó atacado y algunos de los manifestantes fueron asaltados.



"Un carro lo destrozaron, otro carro nos informan que parece que fue robado", dijo.



Guaidó ha convocado una protesta el próximo 10 de marzo, cuando espera retomar el control de la sede del Parlamento, que está bajo el mando del diputado Luis Parra, respaldado como presidente de la Cámara por una minoría de chavistas y disidentes de la oposición.