La sugerencia de Trump sobre el incendio de Notre Dame que no gustó a las autoridades francesas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes emplear aviones cisterna para apagar el incendio en la catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.



"Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame en París. A lo mejor, se podrían emplear aviones cisterna para apagarlo ¡Hay que actuar rápido!", escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Sugerencia que no gustó mucho a las autoridades en París, que, a través del secretario de Estado francés del Interior, Laurent Nunez, indicaron que "el lanzamiento de agua desde el aire habría sido extremadamente peligroso".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!