Un devastador incendio arrasa la Catedral de Notre Dame de París

Un incendio de importantes proporciones ha devastado la Catedral de Notre Dame de París, cuya cubierta ha quedado totalmente derrumbada tras ser pasto de las llamas, empezando por su emblemática aguja, una de las señas de identidad del templo parisino.

El incendio estaría "potencialmente relacionado" con las obras de renovación del edificio, según han apuntado fuentes de Bomberos citadas por la televisión francesa BFMTV.

El fuego se avistó por primera vez en la parte de la cubierta de la cabecera, sobre el deambulatorio, en torno a las 18.50 de este lunes y una hora después se derrumbó la aguja y posteriormente todo el techado de la catedral.

"Todo está ardiendo. Toda la estructura, que data del siglo XIX en un lado y del siglo XIII en el otro... No quedará nada", se ha lamentado un portavoz de la catedral, André Finot. "Habrá que ver si resiste la bóveda, que protege la catedral", ha añadido.

Las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro de seguridad en torno a la catedral y han desalojado los puentes que comunican la isla de la Cité, donde está el templo, con el resto de la ciudad.

"Se está produciendo un terrible incendio en la catedral de Notre Dame en París. El Cuerpo de Bomberos de París está intentando controlar las llamas", ha informado la alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, a través de su cuenta en Twitter. "Estamos movilizados en estrecha colaboración con la Diócesis de París. Invito a todos a respetar el perímetro de seguridad", ha añadido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado ya su tristeza por el incendio. "Me entristece ver arder esta parte de nosotros", ha apuntado Macron a través de su cuenta en Twitter.

"Notre Dame de París bajo las llamas. Toda una nación emocionada. Pensamos en todos los católicos y en todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, esta noche me entristece ver arder esta parte de nosotros", ha apuntado.

El mandatario ha suspendido un mensaje a la nación programado para las 20.00 horas y se desplazará hasta la catedral para seguir en persona la evolución de la situación, según ha informado el Palacio del Elíseo.

Esta catedral es uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Comenzó a construirse en 1163 y fue culminada en 1345. Se encuentra en la isla de la Cité, en el río Sena.

