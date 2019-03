La vuelta de Guaidó reaviva el reto a Maduro

05/03/2019 a las 06:00

Sonriente y hasta confiado apareció Juan Guaidó en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía procedente de Panamá. Una multitud lo esperaba con gritos de "Sí se puede, sí se puede". El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, que de buena mañana envió mensajes escritos y audios a través de su cuenta de Twitter anunciando que ya iba a entrar en su país, fue recibido por 13 embajadores de naciones que lo respaldan, entre ellos el de España, Jesús Silva.

"Todos sabemos los riesgos de hacer política en Venezuela, pero eso nunca nos ha detenido", fueron las primeras palabras de Guaidó ante un buen número de medios de comunicación locales y extranjeros que se encontraban en el aeropuerto. Estuvo fuertemente custodiado por guardaespaldas y hasta por ciudadanos satisfechos de ver al hombre que les está brindando una esperanza para mejorar una situación política y social que ha llevado al exilio a casi 3 millones de venezolanos.

Desde el aeropuerto, y tras pasar por Catia La Mar, Guaidó se dirigió a la plaza Alfredo Sadel, más conocida como Las Mercedes, en Caracas, donde le esperaba una multitud que respondía de esta forma al llamamiento que hizo el presidente interino un día antes pidiendo movilizaciones en todo el país. Allí cantaron el himno nacional e izaron la bandera. "Yo he entrado a Venezuela gracias a ustedes", dijo Guaidó en su discurso. "Gracias a las concentraciones masivas". Pero fue más allá y se mostró retador: "Es evidente que luego de las amenazas alguien no cumplió, muchos no cumplieron. La cadena de mando en las Fuerzas Armadas está rota", en clara alusión al anuncio de Nicolás Maduro de que en cuanto volviera al país Guaidó tendría que vérselas con la justicia.

El autoproclamado presidente interino entró por la puerta principal del país desafiando a las Fuerzas Armadas de Maduro. Durante su viaje de regreso recibió el apoyo del vicepresidente de EE UU, Mike Pence: "Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no va a ser tolerada y se va a encontrar con una respuesta rápida", dijo en su cuenta de Twitter.

Guaidó explicó que se había desplazado el viernes 22 de febrero a la frontera con Colombia, burlando la prohibición que pesaba sobre él, para recibir una ayuda humanitaria que finalmente apenas pudo entrar por la oposición del Ejército: "Fuimos a buscar esa ayuda para nuestra gente junto a miles de voluntarios y diputados que arriesgaron sus vidas", recordó al admitir que la operación no fue exitosa. "El momento es ahora. Es ahora cuando tenemos que generar el cambio en Venezuela. Los venezolanos nos necesitan y estaremos a la altura", señaló el líder opositor.

Seguir en la calle Guaidó agradeció el apoyo internacional durante su gira por países sudamericanos. Los gritos de "libertad, libertad" interrumpieron varias veces su discurso, que pronunció en tono emocionado. Al final de su primer contacto con el pueblo en la capital, acabó subiéndose a uno de los andamios para despedirse de los manifestantes, a los que emplazó a seguir en la calle para lograr el objetivo de "acabar con el usurpador".

Para este martes anunció reuniones con líderes de los sindicatos públicos, al tiempo que pedía la detención de los colectivos armados que ejecutan la represión. También invitó a una nueva movilización el sábado en toda Venezuela. La situación es tensa, pero los venezolanos confían en que las Fuerzas Armadas, que aún sustentan a Maduro, sigan los pasos de los más de 600 militares que han renunciado al Ejército.

