El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha tomado como una victoria personal que los líderes de la OTAN hayan acordado aumentar el gasto en defensa y ha asegurado que ahora la Alianza "es más fuerte que hace dos días".

"Estados Unidos no era tratado de forma justa, pero ahora hemos aumentado el compromiso", ha celebrado el norteamericano, que se ha mostrado plenamente convencido de que todos los países conseguirán en pocos años alcanzar la meta que se pusieron en 2014 para acabar con la tendencia a la baja en los presupuestos de defensa. Además, cree que será posible terminar duplicando este compromiso.

El inquilino de la Casa Blanca tenía claro su objetivo desde que hace días cuando comenzó a apremiar a sus colegas vía postal para que cumpliesen su compromiso de dedicar el 2 por ciento a defensa para 2024.

Durante los dos días de cumbre, no ha cejado en sus reclamaciones. "Les dije que estaría muy descontento si no aumentaban su compromiso", ha asegurado.

Además, ha centrado sus ataques en Alemania, a la que ha reprochado en varias ocasiones su dependencia energética de Rusia, mientras "Estados Unidos paga su protección". Este jueves en rueda de prensa, ha insistido en que no le gusta el proyecto del gasoducto Nordstream 2, pero ha destacado "la buena relación" que le une a Berlín.

'VICTORIA' TRAS AMENAZAS DE ABANDONO

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el miércoles con sacar a su país de la OTAN si sus aliados no aumentaban inmediatamente el gasto en defensa.

Tras sus críticas del miércoles, el presidente estadounidense volvió a atacar este jueves a Alemania por su gasto en defensa y sus relaciones comerciales con Rusia. "Los presidentes intentaron sin éxito durante años que Alemania y otros países ricos de la OTAN paguen más por su protección de Rusia. Sólo pagan una parte de su coste. Estados Unidos paga decenas de miles de miles millones de más para subvencionar a Europa y pierde mucho en comercio!", tuiteó Trump.

"Por si fuera poco, Alemania empezó a pagar miles de millones de dólares a Rusia, el país del que quieren protección, para la energía de un nuevo gasoducto de Rusia. "No es aceptable!", dijo el presidente, quien el miércoles dijo que Alemania está "totalmente bajo control de Rusia" por su acuerdo para la construcción del gasoducto Nord Stream 2.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.