Una manera diferente de volver a enseñar a los pacientes con lesiones cerebrales

Método Petö, un sistema de neurorrehabilitación y reeducación para pacientes con trastornos neurológicos (Parkinson, esclerosis múltiple, ictus...). En 2013 abrió el Centro Sara Luqui, especializado en Método Petö. La pasión y la vocación de Sara Luqui, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, le llevaron hasta Hungría donde se formó en la Semmelweis University como especialista en este sistema de neurorrehabilitación y reeducación.

Sara Luqui explica en esta entrevista en qué consiste este método y los beneficios en la vida diaria de los pacientes a los que trata en su Centro de San Juan en Pamplona.

¿Qué es el Método Petö?

Petö es un método que entiende a la persona en todos sus aspectos. Por ejemplo, si la mitad de su cuerpo está paralizada debido a un ictus, esta persona tiene un problema de movilidad pero también de habla, ya no tiene la misma alegría que antes, no puede hacer las mismas cosas que hacía. Así que necesita diferentes terapias (fisio, psico, logo…). Con el Método Petö trabajamos todos esos aspectos a la vez durante las sesiones, con un profesional que busca reeducar y volver a enseñar a los pacientes dándoles herramientas para que las aplique en su día a día y pueda mejorar su vida.

¿Qué hace diferente a vuestra manera de tratar a los pacientes?

Lo que hacemos es reeducar al cerebro para que el paciente pueda vivir lo mejor posible aprovechando al máximo las capacidades que tenga. Intervenimos en los procesos cerebrales de manera global. El especialista dirige y facilita que el paciente aprenda. Es un aprendizaje completo: volver a aprender a mover el cuerpo, volver a aprender a pensar, a sonreír, a comer... No podrá vivir igual que antes de su enfermedad, pero eso no quiere decir que no pueda desarrollar sus capacidades de nuevo.

¿Puedes poner ejemplos de casos concretos?

A un paciente de Parkinson, por ejemplo, le enseñamos cómo tiene que llevar el ritmo de su marcha para que esta vuelva a ser fluida y no se caiga. Se le dan unas instrucciones que aprende y un ritmo concreto según sus características y, al mismo tiempo, trabajamos la habilidad cognitiva, la memoria... ya que tiene que aprender y repetir esos ritmos o, por ejemplo, le ponemos unas pesas para que su cerebro entienda que necesita levantar más los pies. Con la voz y con diferentes herramientas ‘engañamos’ al cerebro para volver a aprender a hacer cosas que antes podía hacer. No se dan las cosas hechas, se vuelve a enseñar cómo hacerlas por sí mismo.

En el caso de un ictus, si un paciente no puede mover el brazo yo no trabajo específicamente su músculo sino su cabeza y así le enseño a aplicar en su vida ese aprendizaje para poder estirar el brazo y coger un vaso o peinarse.

Todo esto requiere dos aspectos que marcan el trabajo en el Centro: continuidad porque son procesos educativos de por vida y un tratamiento completamente personalizado, adaptado a las circunstancias de cada persona.

¿Este Método es complementario con otras disciplinas como la fisioterapia o la rehabilitación?

Yo digo a mis pacientes que además de venir al Centro estaría bien que, según sus necesidades, vayan a rehabilitación o a un fisio, a un psicólogo, un terapeuta... Nosotros trabajamos desde un punto de vista diferente pero todos somos complementarios. Por ejemplo, colaboramos desde hace 15 años con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra, sumando el trabajo de todos siempre por el bien de los pacientes.