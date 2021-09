¿Es bueno el chocolate negro para la salud? ¿Y con almendras? Mitos y verdades en su día internacional

chocolate es el pequeño placer diario para muchos y también el protagonista de muchos mitos y medias verdades, sobre todo el negro en cuanto a sus beneficios para la Eles el pequeño placer diario para muchos y también el protagonista de muchos, sobre todo el negro en cuanto a sus beneficios para la salud

Día Internacional de Chocolate, es un buen día para intentar aclarar qué hay de cierto en las afirmaciones que llevamos escuchando toda la vida sobre este alimento, que tanto utilizamos en nuestra gastronomía

EL ACNÉ

Desde pequeños nos han dicho frases como "no comas tanto chocolate que te van a salir granos”. Pero, ¿de verdad provoca acné? La Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha constatado que no está probado que el chocolate incremente el acné.

Lo que sí está demostrado por diferentes estudios es que aquellos alimentos con una gran carga glucémica pueden empeorar el acné. Así, no es el cacao de nuestras recetas lo que provoca que los granos aparezcan, son los productos con un porcentaje elevado de azúcar, como podría ser el chocolate con leche si está sometido a procesos para su conservación con aditivos o potenciadores.

EL ESTADO DE ÁNIMO

Otro de los beneficios de los que siempre se ha hablado es su supuesto efecto antidepresivo. Es cierto que hay investigaciones que relacionan el consumo de chocolate con el estado de ánimo por su contenido en feniletilamina, que puede actuar sobre nuestro cerebro provocando un efecto de euforia. Pero esto no quiere decir que lo podamos calificar como antidepresivo porque no existen evidencias científicas. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no lo reconoce.

LOS MITOS DEL CHOCOLATE NEGRO

Una de las afirmaciones más repetidas es que el chocolate negro es muy beneficioso para la salud, como que engorda menos. Cuanto mayor es la cantidad de cacao, menos grasas o azúcares existen, por lo que sí es más, pero sigue conteniendo una gran densidad calórica. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja comer chocolate negro simplemente si nos gusta, pero no por creer que engorde menos.

Además, la OCU recomienda fijarnos bien en su etiqueta nutricional. El chocolate que tenga un porcentaje igual o superior al 35% de cacao ya se puede clasificar como negro, y cuando vemos la palabra 'puro', puede tratarse más bien de una estrategia de venta.

EL CHOCOLATE CON ALMENDRAS

Un estudio de la Penn State University, en Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que incorporar a nuestra dieta diaria almendras y chocolate amargo ayuda a reducir el riesgo de padecer una enfermedad coronaria.

Los investigadores descubrieron que comer casi un tercio de taza de almendras al día, ya sean solas o combinadas con casi un cuarto de taza de chocolate amargo mejora los perfiles de lípidos y lipoproteínas. Además, supone una reducción significativa en el colesterol, un factor de riesgo para la enfermedad coronaria.

Ahora bien, la investigador Penny M. Kris-Etherton, ha advertido de que “el mensaje no es que las personas deban comer mucho chocolate y almendras para bajar su colesterol. Estos dos alimentos no pueden sustituir un patrón dietético general saludable”.

¿ES AFRODISÍACO?

Otra propiedad que escuchado mucho es que el chocolate es afrodisíaco. Un estudio publicado en la Revista Británica de Nutrición reconoce que el cacao puede aumentar el flujo de sangre en diferentes zonas del cuerpo, pero no encontró evidencias de que aumentara el sexual.

EFECTO ANTIOXIDANTE

Es verdad que el chocolate contiene flavonoides, un compuesto que actúa como antioxidante natural y permite la dilatación de los vasos sanguíneos. Sin embargo, su cantidad no es tan alta como para que puedan tener un efecto positivo sobre nuestra salud.