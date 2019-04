Navarra, segunda comunidad en consumo de verduras y frutas y tercera en actividad física

Actualizada 05/04/2019 a las 16:10

Navarra es la segunda comunidad española con mayor consumo de verduras, ensaladas y hortalizas y la tercera con mayor porcentaje de personas de entre 15 y 59 años con nivel alto de actividad física, según se desprende del informe sobre estilos de vida en Navarra 2019.



El informe ha sido elaborado por el Observatorio de Salud Comunitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra este domingo 7 de abril.



La evolución de los estilos de vida en Navarra es, en general, positiva en la última década. Actualmente, no fuma a diario el 80,5% de la población y lo hace el 19,5%; practica la actividad física recomendada el 75,6% y no la practica el 24,4%; consume a diario fruta el 62,1% y verdura el 42% aunque conjuntamente lo hace el 34,1%; y consume menos de 100 gramos de alcohol a la semana el 84,5%, y por encima de esta cantidad el 15,5%.



Entre las comunidades autónomas, Navarra ocupa posiciones más saludables que el promedio de España en actividad física, tabaco y alimentación. Sin embargo, en alcohol, tanto en jóvenes como adultos, se sitúa en los puestos de mayor consumo.



Las mayores desigualdades, según nivel de estudios o clase social, se encuentran en el consumo diario de tabaco, tanto en hombres como en mujeres, en alcohol en hombres y en alimentación en mujeres.



De acuerdo con los resultados de la Encuesta Social y de Condiciones de Vida Navarra de 2017 (ESyCV), fuma a diario el 19,5% de la población navarra mayor de 15 años, el 24,4% de los hombres y el 14,6% de las mujeres. La mayor prevalencia se da en el grupo de edad de 45 a 54 años, alcanzando en hombres el 35,1% y en mujeres el 21%.



Existen diferencias geográficas en cuanto la prevalencia de tabaquismo. En las zonas del Noroeste/Pirineo y Tierra Estella/Navarra Media la proporción de personas fumadoras es algo menor que en la zona de Pamplona, mientras en la Zona de Tudela es similar. El consumo diario de tabaco es, por otra parte, menor entre las personas nacidas fuera de España que entre las nacidas en España.



Se han encontrado, asimismo, diferencias en el consumo de tabaco según nivel de estudios y clase social ocupacional. La prevalencia de tabaquismo es un 65% mayor en la población con estudios primarios que en la población con estudios superiores, y la proporción de personas fumadoras en las clases sociales menos favorecidas es un 40% mayor que en la clase social más alta.



La prevalencia de consumo de tabaco a diario en Navarra es similar a la del conjunto de España, ocupando la sexta posición entre las comunidades autónomas con menos personas fumadoras a diario.



SE REDUCE EL SEDENTARISMO



Por otro lado, en 2017, en la población entre 15 y 69 años, un 23,9% de los hombres y un 25,1% de las mujeres son inactivos o presentan un nivel bajo de actividad física de acuerdo al Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). Por edad, el grupo con mayor proporción de personas inactivas es el de 35 a 49 años (28,2%) y con menor, el de 15-34 años (19,8%).



La inactividad y el nivel bajo de actividad es más frecuente en mujeres que en hombres, principalmente por debajo de 34 años (6 puntos porcentuales) y por encima de 65 años (9 puntos porcentuales).



Tierra Estella/Navarra Media y Ribera/Tudela son las zonas que tienen una mayor proporción de personas inactivas o con un nivel bajo de actividad física. No existen diferencias significativas en el nivel de actividad física por lugar de nacimiento, por nivel de estudios ni por clase social.



En los últimos años se ha producido una reducción del sedentarismo en tiempo de ocio en Navarra entre la población de 15 y más años, pasando de un 32,5% en 2011 a un 22,8% en 2017. Respecto a la situación en España, Navarra es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas de 15-69 años con un nivel global alto de actividad física (40,1%), por encima de la media española (24,3%).



ALIMENTACIÓN, MEJORA CON LA EDAD



En 2017, de acuerdo con la ESyCV, entre las personas de 15 y más años consumen a diario fruta el 62,1% (54,5% de los hombres y 69,5% de las mujeres), verduras, ensaladas y hortalizas el 42% (35,% de los hombres y 48,9% de las mujeres) y combinan ambos consumos diarios el 34,1% (26,3% de los hombres y 41,7% de las mujeres).



Tanto el consumo diario de fruta como el de verduras así como la combinación de ambos, aumentan con la edad. Así, ocho de cada diez jóvenes de 15-34 años no consume fruta y verdura diariamente frente a cinco de cada diez mayores de 65 años. La proporción de hombres que no consumen fruta o verdura presenta pocas variaciones dentro de Navarra según la zona geográfica, tampoco por país de nacimiento o por clase social ocupacional.



En hombres no hay diferencias según el nivel de estudios mientras que en las mujeres se observa un gradiente. La proporción mayor de mujeres que consumen frutas y hortalizas a diario se da entre las mujeres con estudios superiores, seguida por la de las que tienen estudios secundarios, siendo la menor la de las mujeres con estudios primarios. Concretamente, la proporción de mujeres con estudios primarios que no consumen fruta o verdura a diario es un 35% más alta que la de las mujeres con estudios superiores.



En comparación con otras comunidades autónomas, Navarra ocupa el segundo lugar en consumo de verduras, ensaladas y hortalizas y el séptimo lugar en consumo diario de fruta fresca, en ambos casos por encima de la media española.



EN POSICIONES DE CONSUMO MÁS ALTO DE ALCOHOL



Por otra parte, en 2017, según los datos de la ESyCV de Navarra, la prevalencia de personas de 15 y más años con un consumo de alcohol inferior o igual a 100 g/semana es de 84,5% (73,5% en hombres y 95,1% en mujeres).



Entre los hombres, el grupo de 50-64 años y los mayores de 65 años presentan los porcentajes más altos de consumidores de alcohol superior a 100g/semana, un 38,3% y un 28,6%. Asimismo, los porcentajes son más altos en el Noroeste/Pirineo y Tierra Estella/Navarra Media, por encima de la hallada en Pamplona. Entre las mujeres no se observan diferencias significativas ni por grupos de edad ni por zona geográfica.



Navarra está por encima de la media española en consumidores diarios y semanales de alcohol en población de 15 y más años. Es la cuarta comunidad autónoma en consumo diario de alcohol (18,2%) y la primera en la suma de consumo diario y semanal (47,1%).



La prevalencia de comportamientos de consumo intensivo de alcohol entre estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años ha disminuido en los últimos años. A pesar de esta mejora, Navarra se situaba en 2016 por encima de la media española en todos los comportamientos de consumo intensivo de alcohol (borracheras, botellones y binge drinking) entre estudiantes de enseñanzas secundarias.

