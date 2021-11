Una ‘Catedral de hayas’ doblemente premiada

Mata de Haya es la puerta de entrada al Rincón de Belagua. Un impresionante bosque a los pies del monte Txamantxoia que parece querer engullirnos con su altura. Un espacio natural mágico de la montaña navarra que, de la mano del fotógrafo pamplonés Unai Larraya Carabantes, ha mudado a espacio arquitectónico. El pasillo de afilados troncos, vestidos de un verde intenso, fuga hacia la luz construyendo lo que parece un arco gótico. Con esta fotografía de aires oníricos, el autor no solo ha enamorado al jurado profesional del Concurso fotográfico Conocer Navarra, también lo ha hecho al que decidía la Mejor Fotografía Joven. Porque, a pesar de ser ya un nombre conocido para este concurso –ha sido finalista en las tres ediciones anteriores y ya guarda en su haber un premio popular–, Unai tiene tan solo 21 años.

“Mi primera cámara de fotos, una básica de iniciación, la compré para poder fotografiar los patos en el río que pasa junto a mi casa. Dos años después la cambié y desde entonces, la fotografía se ha convertido en una pasión para mí”, explica el joven autor, vecino de la Txantrea. El mundo de la imagen forma parte de su día a día ya que Unai está estudiando un grado de cine y, en la actualidad, realiza trabajos como cámara de vídeo.

Sobre la fotografía ganadora, este joven apunta algunas de las claves de la instantánea: “Elegí este lugar porque, a pesar de ser muy conocido, me di cuenta de que no había salido todavía en el concurso. Al estar hecha durante la primavera los verdes eran intensísimos. Es una fotografía en la que la luz juega un papel fundamental. La oscuridad de los bordes va convirtiéndose en luz en el centro y la figura humana hace que seamos conscientes de la magnitud de las hayas, que son realmente impactantes”.

Gracias a esta ‘Catedral de hayas’ Unai Larraya disfrutará, como ganador absoluto, de un vale de 2.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un bungaló de la Asociación de Campings de Navarra. Además, al llevarse el premio joven, también se ha hecho acreedor de un fin de semana de turismo de actividades para dos personas en Irisarriland. Un premio valorado en 500 euros que patrocina Carné Joven Navarra.

FAUNA Y ARQUITECTURA PARA COMPLETAR EL PODIO

El segundo premio absoluto de esta edición 2021 ha sido para ‘El vuelo del abejaruco’. El autor de esta fotografía, que ha conseguido detener con perfección milimétrica el vuelo de esta vistosa ave, es Javier Flórez Mancho. Este vecino de Villava de 55 años y diseñador industrial de profesión se lleva un premio de 1.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un bungaló de la citada asociación.

Javier Flórez Mancho

“Es una fotografía realizada en el camino que rodea la Laguna de Pitillas a comienzos de este mismo verano. Nos habían avisado de la presencia de abejarucos en la zona y me fui para allí con mi cuñada, que es la que me ha metido en este mundillo de la fotografía de fauna”, explica el autor. “Supongo que lo que habrá atraído al jurado es la dificultad de conseguir un buen foco y una pose de ese tipo cuando captas aves en pleno vuelo”, aventura Javier Flórez. Aficionado a la fotografía de paisajes, le atrae especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo animal. “De hecho, solemos coger hides (escondites artificiales) en sitios como Arbaiun, Lumbier, etc. para poder dedicar jornadas a captar este tipo de imágenes”.

El tercer lugar del podio de esta decimocuarta edición es para un fotógrafo de renombre: Eduardo Blanco Mendizábal. En su caso, no ha tenido que viajar muy lejos para conseguir el galardón. Un ‘skyline’ de su localidad natal, Corella, se ha alzado con el tercer premio.

Eduardo Blanco Mendizábal

‘Las torres’ es una imagen clásica, en la que prima la perfección técnica. “El punto en el que está realizada la foto permite una vista conjunta de los dos edificios más importantes de Corella, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la de San Miguel. Una vez tenía en la cabeza el sitio, decidí realizar la sesión durante el amanecer, cuando el sol va saliendo por detrás y convierte los edificios en una silueta. Es una foto esquemática, que sugiere más que muestra. Ahí radica gran parte de su belleza. La guinda la pone ese sol de color tan saturado, conseguido gracias a que esa mañana la atmósfera era algo más turbia”.

Eduardo Blanco, fotógrafo y guía de naturaleza, cuenta en su currículum con más de 50 premios nacionales e internacionales entre los que se encuentra el European Wildlife Photographer of the Year 2019. Además es autor de dos libros y realiza cursos y viajes, todo relacionado con el mundo de la fotografía. Gracias a ‘Las torres’ se lleva un premio de 500 euros en material fotográfico y un fin de semana en un bungaló de Campings de Navarra.

UN PREMIO PARA LA VENDIMIA

El premio especial a la Mejor Fotografía Gastronómica, patrocinado por Reyno Gourmet, ha recaído en este 2021 en Pablo Pérez Herrero por su obra ‘En la Ribera’. Este aficionado a la fotografía de 57 años es vecino de la localidad guipuzcoana de Urretxu y carpintero de profesión. Pero, en cuanto la ocasión lo permite, coge la cámara y junto a un grupo de amigos con la misma afición recorre paisajes en busca de fotografías, muchas veces relacionadas con el mundo del campo.

Pablo Pérez Herrero

“La verdad es que solemos coger el coche y salir hacia el sur de Navarra e incluso hasta La Rioja buscando paisajes. A mí, particularmente, me encanta el mundo de los viñedos y en este caso me encontré en la Ribera Baja de Navarra con unas viñas de las de antes, sin alambre. Tuvimos la suerte de que los vendimiadores nos permitieron hacerles fotos mientras trabajaban. Usé un trípode muy bajito para conseguir esa perspectiva tan particular y finalmente, entre las diferentes de la serie, me decidí por la imagen ganadora; por la potencia visual de esas ramificaciones de las uvas”.

Gracias a esta fotografía, Pablo Pérez Herrero recibirá como premio un suculento lote de productos de la marca Reyno Gourmet valorado en de 500 euros.

UNA ‘CHOPERA INDISCRETA’, GANADORA POPULAR

El título de la fotografía define a la perfección la imagen que se ha llevado, por abrumadora mayoría, el premio de la votación popular en la web del concurso. Ubicada en una chopera cercana a Villafranca, el autor inmortaliza a unas sorprendidas ovejas que parecen protestar silenciosamente por la indiscreción del fotógrafo. El autor de la imagen es Javier Moreno Simón, vecino de Villafranca de 49 años y funcionario de profesión. Y la historia de esta imagen va más allá de la indudable belleza de sus líneas o de la simpatía inevitable que provocan las ovejas.

Javier Moreno Simón

Las pasadas Navidades, Javier fue uno de damnificados por la terrible pandemia que aún persiste. Dos meses en la UCI para regresar a la vida, con un largo proceso de recuperación en el que los paseos (pausados) con su hijo por esta chopera cercana fueron parte de la terapia. “Es un rincón que me encanta y ese día, con las ovejas, la fotografía era muy bonita. El punto de fuga que dibujan los árboles, la luz, esas caras sorprendidas… Quedó una foto redonda”, explica este fotógrafo.

Aficionado “desde los tiempos del carrete”, Javier se mostraba feliz por el reconocimiento. “Ayer mismo me llamaron de Almansa por otro premio, en este caso de un concurso sobre violencia de género… Debo estar de suerte”, comentaba sonriente. “Me gusta todo tipo de fotografía y me he presentado a muchos concursos y he recibido varios premios, pero os puedo asegurar que este es el que más ilusión me hace”, apuntaba este villafranqués.

Gracias a ‘Chopera indiscreta’, este autor se lleva como premio un fin de semana para cuatro personas en un bungaló de la Asociación de Campings de Navarra.

ENTREGA DE PREMIOS, CALENDARIO Y EXPOSICIÓN

presentación del número 65 de esta revista, que se realizará en la localidad de exposición con las 30 imágenes finalistas, que quedará expuesta en la sede del Consorcio Plazaola, junto a la vía verde. La entrega de premios de este XIV Concurso fotográfico Conocer Navarra se llevará a cabo en lade esta revista, que se realizará en la localidad de Lekunberri en el mes de diciembre. Ese mismo día se inaugurara la, que quedará expuesta en la sede del Consorcio Plazaola, junto a la vía verde.

Con la revista de diciembre se entregará a todos los lectores el calendario 2022 realizado con las fotografías protagonistas de este año. Este mismo calendario también es entregado gratuitamente junto a Diario de Navarra en el mes de diciembre.

El certamen fotográfico está organizado por la revista de Turismo Conocer Navarra junto a Diario de Navarra y cuenta con el patrocinio de Eroski y la colaboración de Camera, Reyno Gourmet, Asociación de Campings de Navarra y Carné Joven Navarra.