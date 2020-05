5 senderos en Navarra para iniciar a los más pequeños en la BTT

Actualizada 04/05/2020 a las 12:13

El actual plan de desescalada, con el que vamos a ir recuperando poco a poco la normalidad , nos ofrece una ocasión perfecta para volver a descubrir nuestra tierra. Navarra tiene mucho que ofrecer a aquellos a los que les guste el turismo rural activo. En este caso, os invitamos a recorrer estos cinco senderos con los que podréis ir iniciando a los pequeños de la casa en la bicicleta de montaña.

Son cinco recorridos de menos de seis kilómetros para disfrutar del aire libre, acercándonos a embalses, antiguas vías de ferrocarril o árboles milenarios. Aunque todos ellos son relativamente llanos y con senderos bien señalados y firmes, es necesario que los menores tengan cierta habilidad con la bicicleta, ya que el suelo no es tan regular como el que disfrutan en los núcleos urbanos.

1. SENDERO DE LOS EMBALSES DE LEURTZA

Distancia: 3,5 kilómetros

Desnivel: 60 metros

Ubicación: Llegamos desde la localidad de Urrotz (Mallerreka)

Comenzamos por un clásico, un lugar idílico en el que los niños podrán disfrutar no solo de la bicicleta, sino de un día al aire libre rodeados de una bellísima naturaleza. El sendero parte del monumento a la rana bermeja (una de las especies emblemáticas de la zona) que se encuentra junto al merendero y los baños públicos. Desde ahí iniciamos la ruta hacia el embalse inferior. Tras superarlo nos adentramos por un joven bosque de hayas. Llegamos al segundo embalse y lo rodeamos antes de sumergirnos de nuevo en un hayedo, en este caso con ejemplares más antiguos. Llegamos a una zona kárstica y, poco después, a la plaza de la carbonera, donde podemos aprender cómo se hacía el carbón antiguamente. Antes de finalizar se pasa por una zona de prados y bordas para el cuidado de las ovejas. Como el sendero es circular finalizamos en el merendero, donde podemos disfrutar de un merecido tentempié después del esfuerzo.

2. LAGUNA DE LOR

Distancia: 5,2 kilómetros

Desnivel: 30 metros

Ubicación: Llegamos desde la localidad de Barillas

Una excursión en la que podremos combinar bicicleta y observación de aves. Partimos del propio pueblo de Barillas e iniciamos la ruta hacia la laguna por una pista agrícola de viñas y olivos, en el término de La Plana. Cruzamos con cuidado la carretera de Cascante a Ablitas hasta alcanzar la orilla de la laguna. Seguimos por la pista elevada que bordea la balsa, si somos sigilosos –y dependiendo de la época del año- podremos ver especies como la focha, el somormujo lavanco, la garza real, el pato colorado, el porrón europeo, etc. La ruta prosigue por una zona de plantas acuáticas. Las vistas desde este punto de la localidad de Barillas son magníficas. Regresamos por la carretera y las pistas agrícolas al punto de partida.

3. FOZ DE LUMBIER

Distancia: Alrededor de 5 kilómetros ida y vuelta

Desnivel: inapreciable

Ubicación: Lumbier. Hay un parking específico para iniciar el recorrido fuera de la localidad.

Este bello recorrido nos permite conocer una de las foces más bellas de Navarra desde dentro. Es accesible tanto en pie como en bicicleta, aunque es una zona muy transitada y deberemos tener mucho cuidado para no molestar a los demás usuarios. También es importante llevar frontal, ya que se atraviesan dos túneles. Se trata más de una experiencia en la que deberemos pedalear con calma y bajar las veces que sea necesario para que los más pequeños disfruten de las vistas o del vuelo de las aves rapaces. Está bien protegido con vallas, pero también deberemos estar al tanto de que no se acerquen a la zona de caída sobre el río Irati. El sendero finaliza al llegar a la zona del puente del diablo, al que se puede acceder a pie. No es aconsejable para niños pequeños ya que es un sendero peligroso.

4. SENDERO DE LOS ROBLES MILENARIOS

Distancia: 5,3 kilómetros

Desnivel: 75 metros

Ubicación: Camping de Etxarri-Aranatz

Este recorrido es un sendero algo más montañoso, pero que podemos hacer con los niños cuando ya tienen un poquito más de habilidad. El trazado es prácticamente llano. Se trata de un sendero circular con punto de inicio y final en el Camping de Etxarri-Aranatz. El recorrido coincide en parte con la conocida como Ruta de los Dólmenes. Está perfectamente señalado, y nos adentra por un robledal es con ejemplares autóctonos centenarios, alguno de ellos declarado "Monumento Natural". Diversos paneles nos invitan a parar y conocer mejor este bosque.

5. SENDERO DEL EMBALSE DE NAGORE

Distancia: 6 kilómetros

Desnivel: inapreciable

Ubicación: Llegamos desde la localidad de Nagore

Dejamos el coche en un parking situado tras superar la localidad de Nagore, desde allí, siempre cercanos a la lámina de agua, avanzamos hasta llegar al Palacio de Arce, de cabo de armería. Muy cerca nos cruzaremos con el sendero que transita por la calzada romana del Pirineo, una vía romana que unía Zaragoza con Burdeos. Seguimos nuestro camino hasta alcanzar la joya de este recorrido: la ermita de Santa María de Arce. Se trata de un templo del siglo XI considerado como una de las joyas del románico en Navarra. Merece la pena bajar de la bici y observar las esculturas y relieves que adornan su exterior. Vamos rodeando el embalse siempre junto al hasta que llegamos al puente-presa que nos lleva de nuevo hasta Nagore. En esta localidad merece la pena parar en su iglesia para visitar el bello retablo de San Julián.