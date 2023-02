Turismo accesible en Navarra: Urdax y Zugarramurdi abren sus cuevas

Ana Mosquera y Jorge Martínez de Ilarduya vivieron este domingo una experiencia que quedará guardada para siempre en su cajón de los recuerdos. Ella padece ELA y él tiene retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular que daña la retina y ocasiona pérdida de visión, pero eso no les impidió disfrutar junto a familiares y amigos de las maravillas naturales que ofrecen las cuevas de Zugarramurdi y Urdax de la mano de la Asociación Montes Solidarios, que encuadró esta actividad en el marco del proyecto ‘Escuchando el silencio’. Mosquera, además, marcó un hito: se convirtió en la primera persona en acceder en silla de ruedas a la galería de Urdax.

Una silla especial y una barra bidireccional fueron herramientas suficientes para sortear las estalactitas y estalagmitas de la cueva. Con la ayuda de una persona encargada de la tracción y otra responsable del equilibrio, la silla Jöelette, de una sola rueda, está preparada para acceder a terrenos inaccesibles para las sillas de ruedas convencionales. La estructura de la barra bidireccional es más sencilla, similar a la de una pértiga de atletismo. Sus tres metros de extensión permiten que en ella se apoyen tres personas: delante, el guía de cabeza, encargado de describir los accidentes orográficos y dirigir al grupo; en el medio, la persona con visibilidad reducida; y detrás, otro guía, que orienta a la persona ciega a través del movimiento de la barra.

J. A. Goñi

AL MONTE CON QUIEN SEA

“Unas veces vamos con personas con pantalones cortos, otras veces con personas rubias, o con personas con síndrome de Down, o con personas con movilidad reducida, o con personas ciegas o con baja visión. A nosotros nos gusta ir al monte, algo que solemos hacer cada quince días”, resume Fernando Alonso Pérez, guía y tesorero de la Asociación Montes Solidarios, sobre el enfoque de la entidad, que también realiza actividades de concienciación en los colegios.

La excursión no pudo resultar más satisfactoria para Mosquera y Martínez de Ilarduya, que quedaron asombrados al descubrir los secretos de las dos galerías pirenaicas . “Esto es una maravilla, no me imaginaba que la cueva de Urdax fuese así. El esfuerzo ha merecido la pena”, aseguró exultante Mosquera, que visitaba la naturaleza con asiduidad antes del diagnóstico de su enfermedad.

‘ESCUCHANDO EL SILENCIO’

El proyecto ‘Escuchando el silencio’ es un homenaje a Iñaki Alonso ‘Indio’, espeleólogo que quiso mostrar en Tolosa (Guipúzcoa) las dos herramientas de las que dispone la asociación para permitir que las personas con movilidad o visión reducida realicen excursiones por el campo. Desgraciado capricho del destino, a ‘Indio’ le detectaron un cáncer que le convirtió en usuario de la silla que quería promocionar poco antes de fallecer. Este suceso inspiró la colaboración entre la Asociación Montes Solidarios y el grupo de cuevas Lurpea, entre las que se encuentran las navarras Urdax, Zugarramurdi y Mendukilo, todas accesibles para las sillas especiales. Sobre el nombre del proyecto, Alonso Pérez explica: “Hemos pedido a los propietarios de las cuevas que apaguen la luz durante un minuto. En ese momento no hay personas con diversidad funcional ni personas ciegas, solo gente que escucha cómo una gota de agua cae sobre la tierra”.