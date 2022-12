Ay, que ya llega Navidad y yo estoy que no quepo en mí de los nervios. Espero que -además de un aumento de sueldo y que me toque la lotería- Olentzero y los Reyes Magos me traigan una sartén doble para poder hacer mi primera tortilla de patatas sin miedo a que se me desparrame todo y un viaje intercontinental (mami, toma nota también por si acaso). Mientras tanto, para que se me pase esta inquietud, he cogido el bloc de notas de los sitios que tenía pendiente y le he preguntado a mi pequeñuelo -un precioso y coquetísimo Citröen Saxo- qué le parecería conocer estos cinco rincones con encanto en Navarra para visitar estas Navidades. Me ha mirado resignado con esos faros que me deslumbran. Pero no me ha contestado. Creo que está hasta el salpicadero de mí.

OCHAGAVÍA

Una localidad de impresionantes panorámicas ubicada al norte de Navarra, en pleno valle de Salazar. Entre los ríos Anduña y Zatoia y datada desde el siglo XI, Ochagavía te envuelve en la magia de los pueblos típicos del Pirineo. Coronada por la ermita de Muskilda, esta elegante localidad tiene dos imprescindibles para ver: el pétreo crucero plateresco del siglo XVI y la iglesia de San Juan Evangelista (siglos XVI y XVII). Sin lugar a dudas, merece un viaje estas Navidades.

Jesús Caso

RONCAL

Roncal es uno de los parajes que jamás te cansarás de visitar y es que en él converge historia, naturaleza, magia y belleza (¡y queso! ¡Siempre queso!). Está lleno de lugares -y calles- maravillosos donde perderse pero destacan el mausoleo al tenor Julián Gayarre, el barrio del Castillo y la Era y el río Esca, que antiguamente era navegado por almadieros. ¿Te apuntas a descubrir el inmenso encanto de la cuna de Gayarre?

Eduardo Buxens

ELIZONDO

Conocido por la trilogía de Dolores Redondo, Elizondo es uno de los enclaves más bonitos del valle de Baztan. Ubicado al norte de Navarra, cuenta con uno de los lugares más 'instagrameables' de la comunidad y no es otro que la famosa presa de Txokoto, con una pequeña cascada artificial. Entre todos sus bellísimos edificios destaca el Palacio de Arizkunenea, una construcción formidable del siglo XVIII. También merece una visita a la preciosísima iglesia de Santiago, de roca de cantería de Baztan y levantada en el siglo XVI.

J. C. Cordovilla

OLITE

Con sus imprescindibles como el Palacio Real, la hermosa plaza de Carlos III el Noble y la iglesia de Santa María la Real, Olite se convierte en uno de los lugares ideales para una escapada navideña. No olvidéis hacer una visita a cualquiera de las bodegas del municipio, porque no hay nada como degustar una buena copita de vino para entrar en calor. ¿Sabíais que parte de la serie Vampire Academy fue rodada en esta localidad? Imaginaos ese Palacio 'asaltado' por decenas de vampiros mientras caen los copos de nieve y las guirnaldas navideñas adornan el entorno... Pues es que este lugar invita a fantasear con ello (y con todo, en verdad).

Montxo A. G.

VILLANUEVA DE ARCE

También llamado Hiriberri-Artzibar, es uno de los pueblos más hermosos del valle de Arce. Ubicado al norte y datado ya del siglo XIV, Villanueva de Arce cuenta con unas espectaculares vistas y unos senderos impresionantes, ideales para los amantes de la montaña, del senderismo y del BTT. Además, aquellos que busquen un remanso de paz en estas Navidades mediante una escapada de turismo rural pueden echar un vistazo a uno de los alojamientos turísticos más singulares y famosos de Navarra: Agroturismo Maricruz.