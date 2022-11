Si me permitís, me voy a poner algo romántica, que la ocasión lo merece (aunque uno de mis amigos me dice que me deje de cuentos y que la vida no es una película de Disney). ¿Conocéis la película 'Enredados'? Esa en la que Flynn y Rapunzel están cantando en una barquita y hay un montón de farolillos flotando en el aire, y luego los dos mocetes se desgañitan con 'I see the light' y... ¡Vale, vale! Ya paro. ¿A tus niños (y a ti) les gustó la escena? Pues que sepáis que es posible vivir un momento así a muy poquitos kilómetros de aquí.

Hoy toca contaros el plan imprescindible para estas Navidades, a tan solo hora y media de Pamplona (concretamente en la localidad francesa de Bayona)

¿QUÉ ES LA NOCHE DE LOS FAROLILLOS DE BAYONA?

Este evento que aglutina a cientos de familias, amigos y parejas está considerado como uno de los más mágicos del año. Mientras suena música tradicional, algunos hits populares, villancicos... se sueltan los farolillos (o "lanternes") desde los puentes del Nive, cubriendo la noche de velas flotantes -y deseos-.

¿CUÁNDO ES LA NOCHE DE LOS FAROLILLOS?

El sábado 10 de diciembre (farolillos de colores) y el sábado 17 de diciembre (farolillos blancos) a las 19.30 en los puentes de la Nive. A las 15.30 (de ambos días) será posible la recogida de farolillos en los lugares indicados para ello.

Turismo de Bayona

¿QUÉ MÁS SE PUEDE HACER EN BAYONA EN NAVIDAD?

Bayona es un lugar muy especial, pero en Navidad, se vuelve mágica. El río que bordea la localidad; el olor a gofre, a chocolate, a leña y a frío por las calles; los escaparates llenos de luces y colores; los adornos de Navidad en todos lados; la música sonando en cualquier rincón; la bellísima catedral gótica de Bayona, la rue Port Neuf, la iglesia de San Andrés... Allá donde vayas en Bayona, será un momento mágico. Pero como no quiero provocar agobios por todo lo que hay que ver, te recomendamos los 4 imprescindibles de Bayona en Navidad.

La gran noria. Ubicada en la plaza de La Liberté. Funciona de 11:00 h. a 20:00 h. y su precio es de 5€ por persona y 4€ los niños de 2 a 10 años.

Ubicada en la plaza de La Liberté. Funciona de 11:00 h. a 20:00 h. y su precio es de 5€ por persona y 4€ los niños de 2 a 10 años. El mercadillo navideño . Ubicado en la plaza du Réduit. Consta de dos casas. La Casa de los Artesanos (de 11h. a 19 h. y los sábados hasta las 21 h.) y la Casa Gastronómica (de 11 h. a 23 h. En Nochevieja, abre hasta la 1 h.)

. Ubicado en la plaza du Réduit. Consta de dos casas. La Casa de los Artesanos (de 11h. a 19 h. y los sábados hasta las 21 h.) y la Casa Gastronómica (de 11 h. a 23 h. En Nochevieja, abre hasta la 1 h.) Atracciones infantiles. Hay un tiovivo en la plaza du Réduit, y dos plazas de juegos, ubicadas en la plaza Jacques-Portes y en la plaza de la République.

Hay un tiovivo en la plaza du Réduit, y dos plazas de juegos, ubicadas en la plaza Jacques-Portes y en la plaza de la République. Taller de Papá Noel. En la carreau des Halles, miércoles, sábados, domingos y la semana de Navidad completa (hasta el 24 de diciembre), de 14:30 h a 19:00 h. Papá Noel estará esperando a los niños y podrán sacarse una foto con él (gratis).

Turismo de Bayona

FINES DE SEMANA TEMÁTICOS

Por si esto te supiera a poco, contarte que en Bayona también hay fines de semana temáticos. El del sábado 3 de diciembre y el domingo 4 será el fin de semana de los sabores en el que varios profesionales gastronómicos te invitarán a degustar varias combinaciones de sabores durante los espectáculos. El del sábado 10 y el domingo 11 de diciembre será el fin de semana mágico en el que Olentzero, como símbolo del solsticio de invierno, descenderá de la montaña y se paseará por el municipio francés. Y por último, los días 17 y el 18 de diciembre conformarán el fin de semana de las tradiciones, lleno de sorpresas como el despertar del Rey León, varios espectáculos para niños y Papá Noel en trineo, entre otros.