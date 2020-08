Arnedillo, ni una pandemia doblegó su interés

Actualizada 28/08/2020 a las 06:00

Comenzamos esta serie de escapadas de verano cercanas a casa en tierras riojanas y vamos a concluir de igual modo. Esta vez en Arnedillo, una localidad de apenas 350 habitantes que se enorgullece de ofrecer al visitante naturaleza en estado puro y un entorno donde el ruido de la fauna animal es el único capaz de perturbar su tranquilidad. Y su silencio reinante. La existencia del balneario de aguas termales, con una temperatura constante de 52 grados y propiedades calmantes para diferentes dolencias, se ha convertido en el principal motor de desarrollo del turismo en la zona, su fuente de riqueza. Aunque “Arnedillo por sí misma, por su propio nombre, ya atrae a la gente”, confiesa Mónica Martínez, técnica de Turismo de la localidad. Y lo han podido comprobar en esta época estival nada convencional, que parecía iba a romper los esquemas de cualquier previsión anterior. No ha sido el caso de Arnedillo. Al igual que ha podido pasarnos en Navarra, el turismo de interior este verano está en auge -y todavía le quedan los últimos coletazos- y en comunidades como La Rioja, consideradas en muchas ocasiones por su localización “ de paso” se ha favorecido las estancias de una duración más breve. “Ahora nosotros tenemos el tema del área de autocaravanas, lo que le ha hecho un destino muy demandado y hemos recibido hasta a turistas internacionales. El turismo internacional no es en esta época para nosotros, suele ser más desestacionalizado, entre primavera y otoño. Pero sí que es cierto que el internacional no se está moviendo tanto, que de poner cinco caravanas podemos poner tres pero tampoco tenemos grandes descensos. Descensos para nosotros sería que no hubiera venido ninguna pero en principio se está dando un buen verano”, apunta la técnico.



RUTAS Y RECURSOS NATURALES



La técnico lo tiene claro y lo asegura sin titubeos: en Arnedillo aterriza el interesado principalmente en los espacios naturales, tanto de la propia localidad como de sus alrededores. “Aquí recalan por la naturaleza, por las aguas termales y porque está al lado de la ruta de los dinosaurios, en Enciso, que es la localidad que mayor oferta tiene. Pero también tenemos un complejo de cuevas entre Arnedo y Arnedillo... Al final es una zona que sobre todo tiene tranquilidad y naturaleza, que es lo que busca ahora mismo el turista”, comenta Martínez al tiempo que recuerda que las pozas termales que se encuentran en el exterior están cerradas al público por la situación sanitaria actual.



Un turismo familiar, de grupos de amigos o de aficionados a los paseos y la escalada. “El perfil del turista sigue siendo el mismo porque abarcamos desde el perfil Inserso, nichos de población de 65 años en adelante, como familias mayores sin hijos o jóvenes con hijos y parejas jóvenes. El turista sigue siendo el mismo perfil pero se ha notado que la gente viene e incluso pernocta más tiempo, hacen estancias largas. Eso todavía no está medido a nivel estadístico pero por lo que estoy viendo antes venía un turista que pasaba dos días en Rioja Alta, dos en Rioja Baja e incluso podía pasar dos días en Navarra o en Álava. Pero ahora se queda más días en una localidad y se mueve. Aunque el turismo que realizan es el mismo, la diferencia es que no se mueven tanto a nivel de pernoctas. Eso es lo que estamos estudiando”, precisa la técnico. Además de esa apreciación, los meses de verano les ha valido para testar que los destinos que se alejan de la playa y los chiringuitos siguen teniendo su público y no poco numeroso en su caso.



Este año, además, el factor tiempo ha sido clave pues las temperaturas, algo más suaves de lo normal para este época, ha supuesto un aliciente para disfrutar del día y de las noches más frescas. “Realmente Arnedillo no ha notado mucho descenso de visitantes. Nosotros solo tenemos visitas guiadas a dos recursos, que son el Mirador del Buitre y la Cueva del Ajedrezado, que casualmente están a rebosar. Justo el fin de semana pasado hay un chico que ha montado una empresa y se dedica a hacer visitas guiadas. Me ha comentado que tuvo a 66 personas en dos visitas, que respondieron muy bien y no es lo habitual. Porque al final con las visitas la gente va por libre al ser destino natural, no es un destino cultural aunque sí que puedes complementar una cosa con la otra”, explica Martínez.



A esa parte de recursos y opciones al aire libre, todas ellas gratuitas, se han añadido otras como las visitas que se han organizado desde el Gobierno de La Rioja a distintos puntos de su geografía para fomentar las pernoctas precisamente. “Si se pernoctaban tres noches o más se hacían visitas guiadas en diferentes localidades riojanas y una de ellas ha sido Arnedillo. Y ha sido una de las más solicitadas aunque partimos de la base cero, de que es un tema que no teníamos y no podemos comparar. Y quien viene aquí, el tema de las visitas ya le condiciona a tener que seguir unos horarios”, aclara la técnico, algo que no encaja a todo tipo de público. Y también existe la alternativa de visitas a bodegas cercanas, como no podía ser de otra manera dado el enclave que se trata, en el que el vino es parte fundamental de su gastronomía. “Tenemos bodegas cercanas, una a 20 minutos, de la Rioja Baja, que forma parte de la Ruta del Vino de Rioja Oriental y la gente también está solicitando esa visita. Sí que aquí no es como otros años porque el perfil de turista que solicita esas visitas no lo hemos tenido tanto. Es más turista cultural, pero aun así sí que ha sido solicitada”, precisa Martínez.



Y para quien añore escaparse a la urbe o quiera cambiar de escenario, Arnedo se encuentra a tan solo 15 minutos en coche de la localidad. O Logroño, la capital, a apenas una hora. Y que casualmente para este fin de semana ha desplegado un cartel de ‘Semana de Música Antigua’ con conciertos hoy, por ejemplo, en la Plaza San Bartolomé, de cuerdas y teclas a cargo de Jorge Garrido o de Efrén López & Milo ke Mandarini. O para mañana a mediodía, en el Parque de La Ribera (junto al quiosco), está previsto un concierto y taller didáctico Historia inventada de la música inventada, con Neønymus, o un Viaje a lo remoto a las 21 horas en la Plaza San Bartolomé -con una asistencia en la que se respetarán todas las medidas de seguridad, para evitar aglomeraciones habrá una ruta de entrada y salida prefijada, el público estará sentado con la correspondiente distancia de 1,5 metros y en todo momento debe utilizarse la mascarilla-. Hay quien precisa de poco más para ser feliz.

Mapa del viajero



CONTACTO E

INFORMACIÓN



Situación La localidad riojana se sitúa a hora y 34 minutos de la capital navarra (110 km), tomando la vía A-12.

Web actualizada En la página web lariojaturismo.com se dispone de toda la información necesaria para completar la visita del turista.



Dónde comer

Florida

Casa Cañas

La Pista

Bodega La Petra

Parras

El Secreto de la Baldufa



Dónde alojarse

Balneario Spa Arnedillo

La Fuente

Las Pedrolas

Pensión Teresa

Casa Peñalba

Hotel Parras

Hotel Marrodán

Lombera apartamentos

El Pajar del Búho (Enciso)

Casa La Tahona

Aransay I (Saturdejo)

Muro de Aguas (Muro de Aguas)

La Casa del Valle Encantado (Poyales)

La Colmena (Navalsaz)



Otras enclaves de interés cercanos a Arnedillo

Visitas guiadas a las neveras de Sojuela

Visita y cata en bodega centenaria y comida degustación en la mesa del chef

Santa Eulalia Somera

Arnedo

Enciso

Préjano

Calahorra

Si quieres conocer Navarra y otros destinos cercanos o más lejanos, apúntate GRATIS al nuevo boletín de turismo de Diario de Navarra Quiero recibirlo