Así son las gafas Vision Pro de Apple

Era enero de 2007. Aquel año Steve Jobs, fundador de Apple, se presentaba en la Macworld y anunciaba que estaban a punto de lanzar el primer teléfono de la firma tecnológica. Pasaron cinco meses hasta que el 29 de junio de ese año salía a la venta el primer iPhone. Ahora, 16 años después, Tim Cook quiere revolucionar el mundo tecnológico con sus nuevas gafas de realidad mixta: Vision Pro.

Aunque Apple acostumbra a guardarse los grandes anuncios para cuando "no quedan días de verano" -como canta el grupo Amaral, este 2023 el gigante de Cupertino volvió a pronunciar el mítico "One more thing..." (una cosa más en inglés) y sorprendió ayer con la presentación del primer dispositivo de Apple en el que "ves a través de él", señaló Cook sobre el escenario del Teatro Apple. Un proceso que ha llevado más tiempo de lo esperado y que se ha hecho realidad, al menos el prototipo, con las Vision Pro. Tras varios años de rumores en torno a estos productos, han visto la luz en la WWDC 2023, la conferencia de desarrolladores de Apple, celebrada este lunes. Estas Vision Pro son similares a las usadas en esquí salvo que monta dos paneles Micro OLED de resolución 4K, capaces de generar una imagen muy nítida y con un amplio ángulo de visión. "Nunca más estarás limitado por una pantalla", aseveró Cook.

Según Apple, se ha hecho un estudio cuidadoso y detallado de "cientos de cabezas" para diseñar unas gafas lo más cómodas y adaptadas para el usuario. "Hay diferentes tallas y tamaños para la parte delantera", señala.

Solo con gestos

Con esta elección, el gigante de Cupertino mezcla los mejores aspectos de la realidad virtual, que ofrece una experiencia inmersiva a través de un casco cerrado, con la aumentada, que completa la realidad con imágenes virtuales. De esta forma unifica ambas experiencias para que el usuario solo precise un único casco o gafas para usar una u otra.

Aunque quizá una de las grandes novedades es la ausencia de controladores. Así ocurre con otras soluciones en el mercado, que en algunas ocasiones sí necesitan de dispositivos adicionales como en las Oculus de Meta (antes Facebook) o las HTC Vive.

Por ejemplo, un simple movimiento del dedo es interpretado por las cámaras montadas en el marco del dispositivo como si fuera un 'scroll' en la página que se puede leer, mientas un guiño sería como un 'clic'. "No es necesario levantar los brazos ni hacer grandes movimientos para seleccionar algo ni pasar de página", afirman los portavoces de Apple.

Las nuevas Vision Pro tendrán una tienda virtual propia, con aplicaciones diseñadas especialmente para las gafas. "Hemos trabajado en este producto durante muchos años", apuntó Cook.

Un trabajo exhaustivo que ha dado sus frutos este junio, pero que no verá la luz para el público hasta el año que viene. Además, lo hará sólo en Estados Unidos y con un precio de 3.500 dólares, unos 3.200 euros al cambio actual.