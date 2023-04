Los satélites de Hispasat conectarán cada hogar de la España rural por 35 euros al mes

A día de hoy hay más de 1,36 millones de hogares en España donde no llega la conexión a internet o no lo hace en una calidad suficiente, en su inmensa mayoría en la España rural o zonas más despobladas. Las grandes ciudades disfrutan de mejor infraestructura porque para las operadoras es más rentable invertir, pero las ventajas de la conectividad para habitantes y negocios rurales son tantas que se espera que los fondos europeos ayuden a dar un gran paso con el satélite. Bruselas ha adjudicado a Hispasat, el operador español de satélites, casi 75 millones de euros tras un acuerdo con el Gobierno para ofrecer internet a una velocidad de 100 megas (Mbps) por 35 euros al mes en las áreas menos pobladas del territorio. El objetivo es prometedor: antes de que acabe el año, el cien por cien de los pueblos de España contarán con cobertura a internet de calidad. La empresa explica que ellos operarán como mayorista que dará servicio para que, posteriormente, operadoras como Telefónica, Orange o Vodafone -tienen acuerdos con dieciséis de ellas- ofrezcan este paquete de internet a un máximo de 35 euros. En él se incluye además la instalación de la antena y el router. Aún no hay fecha para la adjudicación definitiva del presupuesto, pero desde Hispasat aseguran que será "muy pronto", al tiempo que confían en que este proyecto sí llegue a las casas porque es "finalista". Es decir, solo se obtiene la subvención si los hogares se conectan a la red y no solo si se lleva la conexión por satélite al pueblo.

La conexión de todo el territorio ha sido hasta ahora complicada en España ya que es el segundo país de Europa más montañoso, solo por detrás de Suiza. La fibra llega actualmente al 98% de la población, pero no del territorio, y desde el Gobierno se quiere dar un verdadero impulso a la digitalización de los negocios, se dediquen a lo que se dediquen.

La situación es muy diferente por territorios. Las comunidades donde hay más viviendas sin una buena conexión a internet son Castilla y León, Galicia, Andalucía y Asturias. Entre las cuatro suman el 66% del total de hogares en España sin conexión por fibra. El problema es más agudo es en Castilla y León, con más de 363.000 viviendas desconectadas de la red, el 27% del total.

Le sigue Galicia, donde casi 229.000 hogares tienen este problema (17%); Andalucía, con casi 169.000 viviendas en esta situación (12,5%); y Asturias con 138.000 (10%). Ligeramente por debajo se sitúa Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Las zonas donde menos problema de conexión hay son Ceuta, Melilla, La Rioja y Navarra, también debido a la pequeña extensión de estos territorios.

Por provincias, León es la más afectada por este problema, con más de 84.500 viviendas sin conexión a internet de calidad. Le sigue Burgos (72.800), Lugo (68.000), Pontevedra (60.500), Zamora (55.000) y Sevilla (50.000).

VACAS CON CENCERROS DIGITALES

Hispasat lamenta que muchos ciudadanos desconocen la utilidad que tiene la digitalización de sus negocios y, para ayudar en el proceso, están inmersos en doce proyectos piloto. Hay casos donde la conexión está cambiando empresas rurales, como en la ganadería extensiva de la Sierra de Aralar (Navarra) donde se han diseñado unos cencerros digitales para que las vacas que están pastando se encuentren geolocalizadas y se pueda conocer desde el móvil cuáles son sus constantes vitales y su ubicación, sin tener que ir en su búsqueda durante horas.

En las Hoces del Cabriel se han instalado unos sensores para medir la temperatura del bosque y prevenir de esta forma el riesgo de incendios. Cuando hay picos de calor, se llama a los servicios de emergencia. Y los dispositivos permiten además analizar la evolución de las llamas.

También en parques naturales de toda España los senderistas encuentran un código QR a la entrada de los mismos que pueden introducir en su móvil para quedar geolocalizados y que puedan acudir los servicios de emergencia en caso necesario, ya que en ocasiones se pierde la conexión al adentrarse en el monte.

A nivel más práctico, muchos aparcamientos de la sierra de Madrid están instalando sensores para que los vecinos sepan cuándo están completos; o sensores en los cubos de basura de pueblos donde el camión no pasa todos los días y así se avisa al servicio de limpieza cuando se llenan.