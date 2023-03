¿Es TikTok menos segura que otras redes sociales?

La Casa Blanca, el Gobierno de Canadá, la Comisión Europea y la Eurocámara son algunas de las instituciones que han vetado el uso de TikTok en los dispositivos corporativos de sus empleados, con las dudas en la seguridad como argumento principal. Pero, ¿es esta red social más insegura que otras para el usuario?

No, la seguridad y privacidad son parecidas en todas, pero la cuestión ahora es que "estamos en un contexto geopolítico complicado" y en general las redes sociales que vienen del este, sobre todo de China o Rusia, "están en el punto de mira desde hace tiempo". La determinación de retirar la aplicación de móviles oficiales es "preventiva y comprensible", señalan expertos consultados por EFE.

El problema, por tanto, no es el uso en sí de TikTok -de origen chino-, sino instalarla en dispositivos que los empleados llevan a sus trabajos, lo que permitiría -dicen- potencialmente el espionaje a través de la geolocalización o de la cámara y el micrófono, y el robo de información confidencial. TikTok lo niega y habla de "prejuicios".

"VENTAJA AL ENEMIGO"

Juan Gualberto Gutiérrez, de la Universidad de Jaén, lo ilustra con un ejemplo: imaginemos un militar estadounidense en la base naval de Rota que se abre una cuenta en TikTok. Sus amigos, efectivamente, le ven en Cádiz, pero también "sus enemigos", y "eso es darles ventaja".

"Hagamos un giro un poco más radical. ¿Y si estamos en guerra? Si mi gobierno -en este caso el chino- obliga a mi empresa a usar su inteligencia para localizar a personas o incluso espiarlas por los micrófonos y cámaras de los dispositivos, ¿debería obedecer?".

"Son tiempos complicados", afirma este profesor de Informática, quien ve "totalmente lógica" la decisión, una acción que califica de preventiva: "es más lo que pueda pasar con la aplicación que esta sea insegura o no".

Para Jordi Serra, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), las aplicaciones de China o Rusia "están en el punto de mira desde hace tiempo. No se confía en ellas, ya que los estados pueden legislar para obligar a sus empresas a incluir un sistema de monitorización".

Ambos coinciden en que el principal temor de los gobiernos es el espionaje a través de los terminales, escuchar conversaciones o geolocalizar a personas críticas -se puede hacer aun no teniendo el GPS activado, localizando la wifi a la que el usuario está conectado o la dirección IP asignada-.

"Estamos en la era de la información, por lo que tan valiosa es obtenerla como asegurarse de que nadie la puede tener", resume Serra.

Desde la compañía de ciberseguridad Avast, Luis Corrons, recalca que "estamos hablando de funcionarios de gobiernos e instituciones que pueden tener acceso a información confidencial. Son ya muchos los casos de espionaje de origen chino que han sucedido, recientemente la OTAN denunciaba cómo había aumentado esta actividad en Europa por parte de China".

"Al ser TikTok una empresa china (lo que significa que al contrario que en occidente, el gobierno tiene mano directa) es entendible que los máximos responsables de la seguridad de los gobiernos, que tienen que ser paranoicos en lo que respecta a la seguridad, no quieran arriesgar nada y pidan que se elimine la aplicación".

Respecto a si España debe seguir el mismo camino responde: "prohibir o vetar una aplicación por ser de un país determinado por falta de confianza en la seguridad de ese país no deja de tener un importante componente político. A parte de lo que por seguridad se deba o no hacer, no somos quien para decir lo que un gobierno debería hacer".

"Lo que sí sabemos es lo que Europa y otros países han opinado sobre la seguridad, por lo que en el caso de España es probable que se siga lo que la mayoría de sus socios piensan, pero no deja de ser una decisión exclusiva del gobierno".

LA PROTECCIÓN DE DATOS, OTRA PREOCUPACIÓN

Para este experto, TikTok -propiedad de ByteDance- "está a la altura de las populares aplicaciones estadounidenses en materia de privacidad. Por tanto, la información que recopila sobre los usuarios es igual de abusiva que la que recoge Meta".

Juan Gualberto Gutiérrez detalla que "cuando uno accede al acuerdo y se da de alta en TikTok cede todos sus datos a la empresa; es abusivo, al igual que la política de Meta", si bien, las leyes europeas de protección de datos son muchísimo más garantistas que en EEUU.

El abogado de Croma Legal y profesor de la UOC, Sergio de Juan-Creix, también destaca esta garantía y añade que en Europa "hay una mayor conciencia" tras la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, si bien aún no se ha llegado a la madurez.

TIKTOK SE DEFIENDE

Desde TikTok subrayan que su política de privacidad es transparente, pública y "muy clara", y niegan la cesión de datos a terceros, en concreto a China.

"Respetamos lo que dicen las leyes y cumplimos con todas las normas de privacidad", afirma a EFE Giacomo Lev Mannheimer, director de Relaciones Institucionales de TikTok para el sur de Europa, quien indica que los datos de los usuarios se usan solo para ofrecer experiencias adecuadas.

Lev Mannheimer ve en la decisión de retirar la aplicación de los teléfonos oficiales "prejuicios" basados en una idea "no realística" de lo que es TikTok: es una empresa global (...) y en su propiedad participan también inversores estadounidenses, apunta.

Los datos de los usuarios estadounidenses y europeos se almacenan en Estados Unidos y no en China, declara el portavoz de TikTok, quien agrega que Europa tendrá tres centros de datos, el primero antes de final de año en Irlanda.

"Entendemos que en el mundo ahora hay tensión geopolítica, pero somos una empresa y no nos gustaría estar en medio de esa tensión, que realmente creemos que no nos compete". "No hemos dado datos al Gobierno chino y nunca el Gobierno chino nos ha pedido datos. Si lo hace le vamos a decir que no".

Sobre la decisión de las instituciones europeas de prohibir la aplicación, se manifiesta sorprendido por el método, porque TiKTok -dice- no fue contactado. "Un método que nos parece poco europeo. Es una decisión unilateral que parece tomada sobre prejuicios".

Lev Mannheimer indica que han contactado con las instituciones europeas para poder aclarar sus políticas de protección de datos y seguridad informática (esperan respuesta). Si bien no entra a comentar otras plataformas, apunta que "estudios independientes han demostrado en el pasado que no hay ninguna diferencia sustancial" entre TikTok y otras aplicaciones.

"Siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo seguiremos estando. Esperamos encontrar el mismo enfoque en el otro lado".