WhatsApp ya incluye las reacciones con emojis a sus mensajes

Poder responder sobre un mensaje con un emoji, sin necesidad de duplicarlo o de escribir uno nuevo, es una de las funcionalidades que más están esperando los usuarios de whatsapp. Una función de la que ya disponen otras redes sociales y que se esperaba que la más famosa de las apps de mensajería instantánea hubiera habilitado hace ya un tiempo. , sin necesidad de duplicarlo o de escribir uno nuevo, es una de las funcionalidades que más están esperando los usuarios deUna función de la que ya disponen otras redes sociales y que se esperaba que la más famosa de las apps de mensajería instantánea hubiera habilitado hace ya un tiempo.

Sin embargo, ahora sí que parece que esta posibilidad está más cerca, ya que los usuarios beta de Whatsapp están pudiendo hacer uso de ella. ¿Quiénes son estos afortunados apellidados ‘beta’? Se trata de un grupo de usuarios que tienen acceso a una versión adelantada de esta aplicación con funciones experimentales, que solo estos usuarios adheridos al programa pueden instalar. Una especie de banco de pruebas que es el paso previo definitivo para que se lance la siguiente novedad.

De momento, se están ofreciendo las siguientes reacciones: me gusta, me encanta, me hace gracia, sorprendido, triste y gracias. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla finalmente esta función y cuáles son todas las opciones que nos ofrecerá whatsapp una vez que podamos responder con emojis a través de su aplicación.

Una forma de seguir las novedades de esta aplicación es la web WABetaInfo, que ofrece noticias sobre WhatsApp para Android, iOS, Web, Windows. En esta página web se adelantaba esta noticia el 21 de marzo con el siguiente mensaje: “Después de instalar la última actualización de WhatsApp beta para Android 2.22.8.3 , que trae noticias sobre el cambio de idioma de la aplicación, algunas personas finalmente pueden usar una de las características más esperadas: ¡WhatsApp está lanzando reacciones a ciertos probadores beta!”.