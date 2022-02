Nomofobia: qué es, a quiénes afecta y posible tratamiento

miedo irracional a estar sin él. ¿Quién no se ha dejado alguna vez el teléfono en casa o en el coche y ha experimentado una sensación de cierta angustia por no llevarlo consigo? Se trata de una reacción lógica dado el ecosistema digital de la sociedad actual, pero puede convertirse en una patología si nuestra dependencia es mayor y no podemos desconectar del mundo virtual. Es lo que los expertos llaman nomofobia, una adicción por ser esclavo del smartphone . En casos extremos, puede suponer un

aislamiento social, puesto que las redes sociales o el Para muchas personas, perder el móvil implica un, puesto que las redes sociales o el Whatsapp son el nexo comunicativo con amigos y familiares. Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta patología? Según la clínica Sanitas, el afectado puede sufrir ansiedad, nerviosismo, taquicardias, pensamientos obsesivos, dolores de cabeza y de estómago, resistencia al estrés e incluso ataques de pánico.

Este centro médico identifica varios patrones de la nomofobia. “El afectado mira constantemente su móvil para ver si ha recibido algún mensaje, roba horas al sueño para sumergirse en las redes sociales, no quiere ir a ningún sitio en el que no haya cobertura, no apaga el móvil en ningún momento, y siempre está pendiente de localizar un enchufe que le permita recargar la batería”, indica Sanitas en su página web.

Estas tendencias adictivas se pueden corregir mediante sesiones de psicoterapia cognitivo-conductual, apuntan desde el centro de adicciones Orbium. A través de ellas tienen como objetivo “reducir el tiempo que se le dedica al teléfono móvil, las conexiones en línea, estrategias de distracción, mejorar las relaciones cara a cara y hacer otras actividades en sustitución del tiempo dedicado al móvil como, por ejemplo, haciendo deporte”, señalan sus especialistas en su portal online.