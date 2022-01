Los colegios navarros tendrán una semana dedicada a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) tendrá en Navarra su Semana Amarilla en los colegios, como el esquí cuenta con su Semana Blanca. La primera experiencia se inició este lunes en el colegio Liceo Monjardín y seguirá en próximas fechas en el IES Zizur Mayor y en dos centros de educación especial, El Molino de Pamplona y Torre Monreal en Tudela. Se irá ampliando a otra decena de institutos en el segundo trimestre del curso y se pretende que llegue a gran parte de los centros educativos navarros a partir del año que viene. El objetivo es que los alumnos entiendan la Inteligencia Artificial y cómo puede ayudar a su futuras profesiones, sean cuales sean.

Se trata del primer proyecto de la fundación LuzIA, una iniciativa que une empresas (Helphone, iAR, ARPA Abogados Consultores, EXKAL, das-Nano y veri-das) con el Gobierno de Navarra y la Fundación Industrial Navarra, para promocionar la Inteligencia Artificial. “También tiene como eje específico fomentar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes y en particular entre el alumnado femenino”, explica Íñigo Olcoz Basarte, uno de los mentores que la fundación envía a las actividades en los colegios.

Hasta ahora se habían llevado iniciativas preliminares, pero este lunes se dio el pistoletazo de salida oficial a la Semana Amarilla en el colegio Liceo Monjardín, en un acto que contó con el máximo responsable de la Educación en Navarra, el consejero Carlos Gimeno, y dos altos cargos de Desarrollo Económico y de Innovación y Universidades, las directoras generales Izaskun Goñi y Ana Burusco, además de representantes de las empresas que participan en el proyecto. La directora de la fundación LuzIA, Elena Alemán, explicó que la Semana responde a una desafío “crucial”: “Llevar el conocimiento de la Inteligencia Artificial a edades tempranas, y comenzar a despertar las vocaciones que vamos a necesitar en los próximos años”. También habló el director de Liceo Monjardín, Edgar Andueza, que resaltó lo poco que se conocen los efectos de la automatización. “Muchos no saben qué son los algoritmos ni cómo funcionan” señaló para abogar por la educación y la transmisión de “principios fundamentales y valores”.

¿Cómo se enseña a una máquina?

Uno de las técnicos de la Inteligencia Artificial es el aprendizaje automático, con el que las máquinas logran distinguir una cara o determinar si una radiografía desvela un tumor. “Los humanos aprendemos a base de elementos pasados. Cuando nos dicen que hay un perro, todos sabemos qué es, pero no hemos hecho un pensamiento analítico sobre cómo es un perros. Simplemente los reconocemos porque hemos visto un montón de perros y hemos generado conexiones en el cerebro que te permiten genera patrones”, explica Iñigo Olcoz. “Eso mismo se lleva a las máquinas. De la misma forma que un ser humano se alimenta de su experiencia, a la máquina le podemos dar imágenes de perros por ejemplo, para crear los algoritmos, los procesos matemáticos que le permiten interpretar esas imágenes”.

“Queremos desmitificar los dos estigmas de la Inteligencia Artificial. Uno es esa imagen ajena que la da la ciencia ficción. El otro es el de la dificultad, que suena a sofisticado cuando no tiene por qué”, indica Iñigo Olcoz. “Los algoritmos pueden ser algo matemático, pero que hay aplicaciones muy intuitivas, herramientas a las que basta que les des los datos y qué quieres obtener. La sociedad va a estar impregnada de aplicaciones de IA, por lo que los jóvenes tienen que saber qué es, más allá de que un grupo pueda desarrollar una carrera en ellas. Pero no solo eso: si un chaval quiere ser médico, le vendrá saber que esas herramienta le pueden ayudar y hacerle mejor médico”, señala el mentor. Al fin y al cabo, concluye “la tecnología y la ciencia se van a imponer, porque son útiles. Si no desarrollamos nosotros esas tecnologías, vendrán de fuera. En nuestras manos está ser pioneros”.