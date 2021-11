Subtítulos en Netflix: preguntas y respuestas

Los subtítulos son nuestros aliados para seguir con éxito la reproducción. Puede que su tamaño sea pequeño en la pantalla, y Netflix sí permite aumentarlo, una variante que mucha gente desconoce. Para ello es necesario acceder al perfil de nuestra cuenta en la plataforma a través de ‘Opciones’. Posteriormente, en el apartado dees posible aumentar el cuerpo de la tipografía, así como otros efectos: sombra y color. Chrome también presenta extensiones con traductores universales y otras posibilidades. 'Unitrans', 'Language Learning with Netflix' y 'Two Captions for YouTube & Netflix' son algunas de ellas.