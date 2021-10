Los enjambres de drones, alternativa "sostenible" a los fuegos artificiales

Los enjambres de drones, en los que decenas de estos aparatos realizan espectáculos aéreos con luminotecnia, se han convertido en una alternativa de entretenimiento "más sostenible" a los fuegos artificiales y los elementos pirotécnicos.

Umiles Álvaro Vallés ha detallado el auge de esta tecnología, que ha expuesto en el I Congreso Internacional de Drones 'La Rioja Drone Future', que ha incluido durante este fin de semana en El cofundador de la empresaha detallado el auge de esta tecnología, que ha expuesto en e'La Rioja Drone Future', que ha incluido durante este fin de semana en Logroño ponencias de expertos, exhibiciones y un espectáculo nocturno con un enjambre de 60 drones.

Mediante un proceso de diseño de trayectorias y la modulación de distintas intensidades de luz y colores, se consigue que los drones "bailen" en una coreografía coordinada en la que forman figuras en movimiento, ha explicado.

Así, ha indicado Vallés, componen en el aire distintas formas, letreros, figuras y efectos de un colorido variado, que, acompañados de música, suponen un espectáculo "muy vistoso".

Una de las principales ventajas de utilizar drones, aparte del control sobre las figuras que se forman, es que, a nivel medioambiental, no se generan residuos, no se produce ruido y evitan el riesgo de incendios al no utilizar elementos de pirotecnia.

Además, ha agregado, los enjambres son "más controlables" que los fuegos artificiales y no molestan a personas "especialmente sensibles" con los sonidos fuertes.

Estos espectáculos son un producto "impactante" que "llama mucho la atención" porque, de cara al público, "está asegurado el efecto 'wow', por la sorpresa inesperada que genera entre los asistentes", ha resaltado.

Por ello, cada vez más ayuntamientos se animan a contratar este tipo de espectáculos para sus fiestas y también grandes empresas que quieren "hacer algo novedoso" en sus presentaciones.

En el congreso, que se clausura este domingo en Logroño con unos 220 participantes presenciales y más de un millar de forma virtual procedentes de España, Chile, Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña; se ha representado el enjambre "Noche de cine".

Este enjambre hace un recorrido por películas para todos los públicos, con alusiones a personajes infantiles y también a cintas clásicas, que "arrancan una pequeña sonrisa" a los espectadores "según van adivinando las figuras".

Para manejar drones es necesario estar habilitado como piloto en la categoría en la que se vaya a utilizar este aparato, que depende del peso del dron y del lugar en el que se vuela, ha dicho.

En el caso de los enjambres, hay un operador que supervisa el vuelo de todos los drones desde una estación de control, por lo que para estas operaciones se requiere de un permiso especial que no está recogido dentro de la normativa.

Ha explicado que para organizar un enjambre se necesita presentar varios documentos, como mitigación de riesgos, un plan de despliegue, medidas de seguridad, distancias y especificaciones de los drones utilizados, que son de fabricación propia.

Después, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene que conceder su autorización, un trámite que, a su juicio, es "complejo y lleva tiempo" porque se trata de certificaciones "bastante rigurosas".

Ha estimado que en España había, a finales del año pasado, unas 3.500 licencias de operador expedidas por la AESA, pero hay empresas operadoras que tienen pilotos a su cargo, por lo que la cifra total podría ser mayor.

Vallés ha recalcado que todas las fuerzas de seguridad "mínimamente especializadas" y muchos ayuntamientos con competencias en emergencias ya han creado sus unidades de drones, con personas dedicadas a estas operaciones.

Ha constatado que los drones se han convertido en una herramienta esencial para vigilancia, en labores de inspección o revisión, incendios y fotografía, entre otros usos.