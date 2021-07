¿Por qué Windows 11 puede dejar mi ordenador obsoleto? Requisitos y equipos a los que afectará

En otoño de 2021, seguramente en el mes de octubre, Windows lanzará su nueva actualización. Aunque esta será gratuita para los usuarios de Windows 10, todavía no se sabe si todos ellos podrán descargarla.

Y aquí es donde ha surgido la polémica. Windows, bajo los principios de seguridad, estabilidad y compatibilidad futuras, ha establecido una serie de requisitos a los dispositivos que quieran descargar la nueva actualización.

REQUISITOS

A diferencia de la anterior versión, Windows 10, que era una simple mejora de la seguridad y el navegador , la nueva actualización traerá consigo muchos cambios estéticos y funcionales. Sin embargo, no todo serán mejoras si tenemos un ordenador que no sea compatible. Antes de descargar la actualizaciónpara que nuestro pc no se sature o se ralentice.