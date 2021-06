Internet en segunda residencia: cómo conectarse a través del móvil para teletrabajar

tener conexión Wi-Fi en cualquier lugar y en verano los sitios que visitamos se multiplican. Entre ellos, la segunda residencia es uno de los más habituales y en los que más queremos una conexión a Cada vez deseamos másy en verano los sitios que visitamos se multiplican. Entre ellos,y en los que más queremos una conexión a internet estable. Ya no se trata solo de poder consultar los medios de comunicación, ver series y películas o hablar con nuestros familiares y amigos. Desde marzo de 2020 ha surgido una nueva tarea que necesita de conexión a internet y es que el coronavirus ha disparado el teletrabajo

Para conseguir esa conexión de forma sencilla podemos utilizar nuestro móvil como punto Wi-Fi. Consiste en activar en un smartphone la función de compartir conexión a internet, modo router o hacer tethering. De esta forma, todos los dispositivos que se encuentren alrededor de este smartphone podrán conectarse y consumirán los datos de su tarifa móvil. Este tipo de consumo está recomendado para conexiones puntuales, de pocos dispositivos o durante pocos días.

Sus principales ventajas son que no supone permanencia, no tiene coste adicional y su disponibilidad es instantánea, ya que no necesita instalación ni contratación. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes como su velocidad más inestable que en la conexión por fibra y que puede verse afectada por la saturación de la red. Además, es necesario tener cobertura móvil y que el smartphone se encuentre en el lugar desde donde se conecten el resto de dispositivos. Por último, con este tipo de conexión, es necesario tener una tarifa de datos preparada para el consumo estimado que se vaya a realizar o contratar una tarifa con más datos o bonos de datos extra.

OTRA MANERA DE HACER TETHERING

Tal vez mantenerse siempre cerca del dueño del móvil configurado como punto Wi-Fi sea, en ocasiones, complicado. La solución puede ser utilizar un smartphone antiguo como punto de conexión. Esto permite evitar la prohibición de algunos operadores de usar la SIM en un router 4G, pero requiere disponer de una multiSIM o una SIM adicional para poder compartir los datos de una línea.