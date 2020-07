¿Van a quitar TikTok? Anonymous así lo pide por ser una herramienta de "espionaje masivo"

De todas las aplicaciones para móviles actuales, TikTok es la más usada pero también la más polémica. Primero fue Apple, después India la prohibió por atentar contra la intimidad y ahora Anonymous lanza un comunicado para decir que China la utiliza como herramienta de espionaje.

En una de sus presuntas cuentas de Twitter, el movimiento Anonymous ha publicado que TikTok, una red con más de 500 millones de usuarios activos a nivel mundial, es "esencialmente malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo". Y el tuit añadía: "Elimina TikTok ahora".

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG