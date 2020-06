01/06/2020

'Anonymous' vuelve a estar de actualidad. El movimiento internacional de ciberactivistas saltaba de nuevo a la primera plana de la actualidad este domingo 31 de mayo al cumplir su promesa de destapar información comprometida como respuesta al asesinato de George Floyd. Así, tras pedir justicia por él al gobierno estadounidense y ver desoídas sus amenazas, comenzaron a difundir información sobre la supuesta relación de diversas personas famosas con la trama de tráfico de menores de Jeffrey Epstein, Donald Trump o la modelo Naomi Campbell entre ellas.

Hacía unos años que el movimiento no era noticia y, por ello, nuevamente muchos se han preguntado quiénes son, cómo se organizan y actúan y, sobre todo, qué implantación tienen en nuestro país. Lo primero que hay que tener claro es que se trata de un movimiento integrado por un número indeterminado de personas que actúan a través de Internet con las técnicas de los 'hackers'. Están descentralizados, no tienen líderes, no pertenecen a partidos políticos y se distribuyen a lo largo y ancho del mundo entero, características que hacen muy difícil la labor de ubicarlos y, más difícil todavía, la de calcular su implantación en un territorio determinado.

Reaccionan, sobre todo, ante muestras de injusticia de los gobiernos de todo el mundo y sus enemigos declarados son el Daesh, los servicios públicos, la Iglesia de la Cienciología, consorcios con presencia social, sistemas de censura gubernamentales y sociedades de derechos de autor. Sus protestas siempre suelen ir a favor de la libertad de expresión, la independencia de Internet, el acceso a la información y en contra de organizaciones de toda índole.

En España, por su naturaleza, es difícil saber cuál es su implantación real, pero los datos de acciones, detenciones e investigaciones pueden darnos una idea. La primera noticia que se tiene del movimiento en nuestro país es de 2011, año en que la Policía Nacional anunció haber desmantelado la cúpula de 'Anonymous' tras detener a tres personas acusadas de asociación ilícita y de vulneración del artículo 264.2 del Código Penal por ser presuntos propietarios de un chat desde el que se urdieron ataques a páginas web. Fueron absueltos en 2016 después de que no se encontraran pruebas sólidas de su pertenencia al grupo.

Pero sería en 2012 cuando la Brigada de Investigación Tecnológica detuviera a cuatro miembros de 'Anonymous' como presuntos responsables de ataques DDoS, que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos.

En nuestro país, 'Anonymous' también protagonizó ataques sonados como el que llevaron a cabo en 2017 a la web de la Casa Real, que formaba parte de la llamada 'Operación Catalunya' a "favor de la libertad de expresión" en dicha comunidad. Se realizó como respuesta a la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas del artículo 155. El mismo año, el movimiento también atacó las páginas web de Tribunal Constitucional, del Partido Popular, Banca March y la Fundación Francisco Franco.

En 2017, según datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hubo 75 ciberataques a entidades públicas en España, pero es difícil precisar cuáles proceden de 'Anonymous' porque su organización interna, si es que existe, sigue siendo un misterio. Lo que sí está claro, a la vista de la reacción de este domingo, es que el grupo sigue en activo y, en contra de lo que muchos opinan, parece estar lejos de desaparecer.

